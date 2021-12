Franquia de roupas é inaugurada em Salvador

Ontem, a digital influencer Cacau Tabatchnik marcou presença na inauguração da loja Sangue Latino. A franquia, que fica localizada na Alameda das Espatódeas – Caminho das Árvores, chega à capital baiana para atender os públicos feminino e masculino.

O médico Gabriel Almeida inaugurou seu espaço no CEO Salvador Shopping

Conhecido na área médica em Salvador por cuidar da saúde e bem-estar de muitos famosos, o médico Gabriel Almeida inaugurou na capital baiana o Núcleo Dr. Gabriel Almeida. Localizado no CEO Salvador Shopping (Torre Nova Iorque), o espaço conta com uma estrutura de alto nível assinado pelo arquiteto Marlon Gama.

Casal está à espera do segundo filho, Guilherme

O queridíssimo advogado Diego Ribeiro está em festa. Sua amada Renata Barretto de Araújo está grávida de dois meses de um menino, que irá se chamar Guilherme. Os pombinhos já são pais de Maria Cecília, de apenas seis meses. Felicidades ao casal!

Cris Montenegro, Adriana Barreto e Josemar Arlego Jr se reuniram no restaurante Veleiro do Yacht

Colocando o papo em dia no restaurante Veleiro do Yacht, os queridos Cris Montenegro, Adriana Barreto e Josemar Arlego Jr.

Gayboa

O Teatro Gamboa estará mais colorido em setembro. Acontece por lá a sétima edição do projeto Setembro é Gayboa, com toda a temática voltada ao universo LGBT, em diálogo com a realização da Parada Gay de Salvador, marcada para 9 de setembro. Entre as atrações está uma série de bate-papos que falam sobre a superação da heteronormatividade, todos pensados pela fotoativista Adeloyá Magnoni, que também exibe o documentário e a exposição Cores e Flores para Tita, que nascem em homenagem ao tio da artista, um homem trans suicidado em 1973, após uma sucessão de violências físicas e emocionais. No encontro acontecerão também shows do estilista Neném Bettone, do Diva Box, em homenagem a Cazuza, além dos espetáculos Xica, Criança Viada e Uma Janela para Elas, fazendo referência ao cenário Drag Queen, como a performance Sargaço.

Fronteiras Braskem

A discussão sobre cidadania será o ponto central do debate entre o historiador e escritor brasileiro Leandro Karnal e o filósofo francês Gilles Lipovetsky na próxima edição do Fronteiras Braskem do Pensamento, que acontece no dia 17 de setembro. Enquanto o francês pretende falar sobre cidadania política, pluralismo e democracia na era hipermoderna, o brasileiro intitulou sua participação como Hamlet na casa de noz: cidadania e consciência. O evento, que acontece no Teatro Castro Alves (TCA), esgotou os ingressos. Patrocinado pela Braskem e o estado da Bahia, o Fronteiras Braskem do Pensamento este ano ainda terá mais uma edição com palestra do físico teórico, professor e escritor brasileiro Marcelo Gleiser no dia 15 de outubro. A conferência é uma realização da Caderno 2 Produções Artísticas.

Lançamento

A Samsung amplia seu portfólio com a chegada das suas novas TVs UHD 4K. A nova linha de produtos oferece design diferenciado, otimiza a organização de cabos e ainda pode controlar outros equipamentos inteligentes – trazendo agilidade e praticidade para conferir os conteúdos preferidos. Os produtos trazem uma experiência de automação para o consumidor, sem abrir mão da qualidade da imagem, de acordo com Erico Traldi, diretor associado de produto das áreas de TV e áudio e vídeo da Samsung Brasil.

Novo tênis!

O React Element 87 é o novo tênis da Nike. Detalhe: essa é a primeira versão desenhada em colaboração com o selo japonês Undercover. A gravadora esportiva mergulhou em seus arquivos ao projetar os tênis, inspirando-se na Nike Internationalist de 1981, mas também emprestando recursos do Nike Epic React. Com a sua sola ultraconfortável de espuma, sistema de perfuração e materiais translúcidos, os React Element 87 são inovadores e tratados com um toque de vanguarda, enquanto navega na onda de conforto. Fabricado em quatro versões, eles já estão disponíveis para compra.

Sherlock Holmes

A Editora Nova Fronteira acaba de lançar uma antologia de diversos escritores com contos protagonizados por Sherlock Holmes, criado pelo inglês Arthur Conan Doyle. Os textos abrangem um período de cem anos de produção literária e incluem textos de autores famosos, como Stephen King, Neil Gaiman e Anthony Burgess, sob a organização de Otto Penzler, editor americano que se dedica a obras de mistério.

