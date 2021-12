Fotógrafo baiano lança exposição Adereços e Luxo do Axé

No próximo sábado, o queridíssimo fotógrafo baiano Genilson Coutinho lança a exposição Adereços e luxo do axé, no saguão do aeroporto de Salvador. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de novembro e retrata a vaidade das nossas lindas baianas através de seus colares, brincos, anéis e adereços na composição da indumentária e elevação da vaidade feminina por meio de 20 fotografias. O projeto, que tem a curadoria de Dilson Midlej, professor de História da Arte, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), integra a I Semana da Consciência Negra promovida pela Vinci Airports.

Salve Jorge

Será lançada, pela Editora Todavia, dia 27, às 19h, no Palacete das Artes, Jorge Amado, uma biografia, assinada pela jornalista baiana Josélia Aguiar. Com acesso exclusivo a documentos de família e cartas de parentes, amigos e outros escritores, além de exaustivas entrevistas e pesquisas no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, o livro retrata a história de um dos mais populares escritores do século XX. Um homem que, saído da Bahia, tornou-se cidadão do mundo, amigo de personalidades como Sartre e Saramago, traduzido para dezenas de idiomas.

Arquiloucura

Fundado em novembro de 2011 por estudantes do curso de arquitetura da Ufba, o bloco Arquiloucura arma coquetel no dia 23 de novembro, na loja Coreto Store, no Shopping Bela Vista, para apresentar o abadá e o tema do bloco para 2019. Na ocasião, a rainha da agremiação, a promoter Marta Góes, será coroada oficialmente. Detalhe: na mesma loja, a partir desta data, serão vendidas e entregues as camisas do bloco, que custarão R$ 90, com serviço open bar completo. O bloco desfila sempre na prévia carnavalesca no circuito Sérgio Bezerra (Barra) na quarta-feira que antecede a saída dos trios. Em 2019 vai às ruas dia 27 de fevereiro.

Mostra de cinemas

Começa amanhã e vai até o dia 28 de novembro a 1ª Mostra de Cinemas Africanos. O evento acontece no Cinema do Museu, do circuito Saladearte, e contará com a exibição de 20 filmes de curta e de longa metragens dos cinemas africanos contemporâneos, muitos inéditos no Brasil e que serão exibidos pela primeira vez na Bahia. A curadoria é da produtora cultural Ana Camila Esteves.

Indicado

Dr. Daniel Argolo, do Grupo CAM, foi indicado para ser membro do comitê da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), principal organização profissional do mundo para médicos e profissionais de saúde envolvidos no cuidado dos pacientes oncológicos. O trabalho do Dr. Argolo no Comitê de Prática Clínica (CPC) da Asco terá duração de três anos e envolverá as diversas particularidades do cuidado ao paciente com câncer, tendo ênfase especial na cobertura, acesso e qualidade do atendimento.

Sessão

Hoje, a ABM vai realizar, às 19h, mais uma sessão Cuidando de quem cuida. Desta vez o tema abordado será Reflexões acerca da lacuna entre pensamento médico/científico/cultural. Serão recebidos como palestrantes o docente em cardiologia e professor adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública Dr. Luís Correia, que vai tratar do tema Incômoda (ou confortável) lacuna entre o pensamento médico e o pensamento científico; e a pós-doutora em ciências da informação em plataformas digitais e doutora em letras professora Zeny Duarte, que vai abordar o tema Os médicos e a cultura em seus arquivos: o bálsamo ao suavizar a dor do corpo e reacender a vida.

Mister Verão

No dia 20 de janeiro de 2019, a capital baiana irá sediar a etapa estadual da terceira edição do concurso Mister Verão Brasil. O evento será realizado às 19h, no Hotel Sol Barra. Atualmente, o título pertence ao estudante de educação física Boanerges Almeida, de 24 anos.

Arquitetas Malu Moura e Natália Coelho, do escritório de arquitetura e interiores Moura Coelho

Com projetos especiais e sofisticados, as arquitetas Malu Moura e Natália Coelho, do escritório de arquitetura e interiores Moura Coelho, assinam o projeto e execução da academia Authentic Fit, localizada no bairro do Caminho das Árvores. Para compor o trabalho, as profissionais tomaram partido a partir de uma parede de contenção, onde optaram em mantê-la, preservando sua originalidade, porém imprimindo um aspecto rústico, nos detalhes, sem perder de vista a identidade exclusiva de uma academia de crossfit.

Ana Paula Vargens

A queridíssima Ana Paula Vargens (leia-se A&G Plus Comunicação) foi a escolhida pelo grupo Fasano para assumir a assessoria de imprensa do Fasano Salvador. Sinônimo de exclusividade e sofisticação, a unidade é a primeira da região Nordeste e fica localizada na antiga sede do Jornal A TARDE, no Centro Histórico. A inauguração será dividida em dois dias, 7 e 8 de dezembro, com Rogério Fasano e Constantino Bittencourt como anfitriões, ao lado do investidor Ruben Scartin da Prima. O hotel, que tem como relações-públicas a antenada Sandy Najar, abre para hóspedes a partir do dia 15 de dezembro.

A blogueira-gata Carol Lisboa e o bonitão João Pedro Kruschewsky ficaram noivos. Os pombinhos, que se casam em 2019, promoveram vários agitos para celebrar o noivado. Felicidades ao casal

adblock ativo