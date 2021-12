Filha de Silvio Santos vai se casar em São Paulo. Aos detalhes!

Em São Paulo só se fala no casamento de Patricia Abravel com o deputado federal Fábio Faria. O enlace, que contará com 200 convidados, acontecerá no próximo dia 29, na mansão do apresentador Silvio Santos. Os pombinhos já são pais do pequeno Pedro, de dois aninhos, mas ainda não tinham oficializado a relação. Segundo pessoas que circulam pelo o SBT, a cobrança do casório foi do próprio Silvio.

E você está pensando em se casar? Aproveite e confira as tendências 2017 para casamentos!

http://micheltelles.atarde.com.br/tendencias-2017-para-casamento/

adblock ativo