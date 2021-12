Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada acontecerá em setembro

Um panorama da dramaturgia negra brasileira e contemporânea. É o que vai ser o quinto ano do Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada, que acontecerá de 14 a 22 de setembro, em Salvador – Bahia. Idealizado pelo dramaturgo, ator e apresentador Aldri Anunciação, o evento envolve leituras dramáticas, oficinas, palestras e espetáculos, focando em apresentar um cenário de autores e criadores negros em literatura dramática brasileira. Um dos destaques deste ano é o quadro As Noites Dramáticas, uma virada cultural que envolverá a leitura de obras inéditas, além de música e performances no espaço do Goethe-Institut, na Vitória.

Escritora marcou presença na Bienal do Livro de São Paulo

A poetisa e escritora Vanessa Brunt, que se descreve como uma apaixonada por metáforas, por detalhes e por sentir, marcou presença na Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu na última semana, na terra da garoa. Famosa por suas escritas que tocam na alma, a baiana lançou, pela Editora Chiado, a obra Depois Daquilo. Sucesso total!

Encontro teve o objetivo de estreitar o relacionamento e incentivar o turismo entre os países

O CEO do aeroporto de Salvador, Júlio Ribas, esteve na capital federal para uma reunião com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. O encontro teve o objetivo de estreitar o relacionamento e incentivar o turismo entre os países. “Há um grande potencial de desenvolvimento do fluxo turístico entre a Bahia e Israel, com o especial interesse dos israelenses pelas belezas do litoral baiano e, no fluxo inverso, as atrações religiosas e culturais israelitas”, afirma Júlio Ribas.

Pedro Alvim participará do Painel Digital 2018

Influente no mercado de conteúdo digital, Pedro Alvim, gerente de conteúdo e rede sociais do Magazine Luiza, será um dos participantes da mesa Comunicação Digital e Influência, do Painel Digital 2018, que acontece amanhã, a partir das 18 horas, na Caixa Cultural de Salvador. O objetivo da mesa é falar sobre o conteúdo digital produzido por marcas e a relação com influenciadores digitais, além das relações de consumo. No encontro, Pedro vai falar como conseguiu projetar a marca nas redes de influenciadores.

Rebuliço na web

Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine estiveram de férias na Grécia! No país europeu, as atrizes protagonizaram fotos que causaram um verdadeiro rebuliço nas redes sociais. As cenas paradisíacas viraram memes e despertaram a curiosidade dos internautas, que sonham em um dia fazer uma viagem como a da dupla. Em Santorini, a ruiva e seu marido, Xandinho Negrão, optaram pelo Santorini Secret Suites & Spa, onde as diárias em quartos com piscina e vista para o mar não saem por menos de R$ 7 mil. Já na segunda parada, Mykonos, o casal ficou no resort Cavo Tagoo, com suítes que chegam a custar até R$ 14 mil. Bruna, que foi curtir a folga com seus assessores, se hospedou no Canaves Oia durante sua temporada em Santorini. O quarto mais simples custa R$ 4.846.

Cultura de Rua

A arte de rua é uma das mais importantes manifestações culturais e sociais. Se você é fã desse movimento, não pode deixar de conferir o documentário Cultura de Rua, que conta histórias de amor e dedicação dos produtores e artistas de Salvador. Disponível na plataforma YouTube, o documentário traz depoimentos de pessoas apaixonadas pela arte de viver e ver a impulsão dessa verdade, vencendo diariamente todas as adversidades. O roteiro da obra é assinado por Dicka Damásio e Nick Guimarães.

Croácia em alta

A Croácia, depois de seu incrível desempenho na Copa do Mundo, entrou no radar dos viajantes brasileiros. Um levantamento feito pela ferramenta de planejamento de viagens, o Kaya, indica que, no dia da final – 15 de julho –, as buscas pela Croácia estiveram 244% maiores do que a média diária de buscas no ano de 2018. As buscas pela França, pelo contrário, estiveram 7% abaixo da média.

Encontro de Beleza

No próximo dia 2, o Senac realiza a 2ª edição do Encontro de Beleza, projeto que reúne profissionais reconhecidos em escala nacional. O encontro ocorrerá na Casa do Comércio, das 8h às 18h. A programação conta com palestras e workshops sobre os mais diversos temas dentro da área de beleza, como colorimetria, técnicas de corte feminino e masculino, além de maquiagem. O público-alvo contempla cabeleireiros, maquiadores, barbeiros e estudantes do ramo. As vagas são limitadas.

Segurança em livro

Chega às livrarias o livro Segurança para virar o jogo, de Ilona Szabó e Melina Risso. O prefácio é do ministro do STF Luís Roberto Barroso. O magistrado chama a atenção, entre outros pontos, para a matança de negros: “Somos campeões deste homicídio (...). Essa violência, altamente seletiva, recai majoritariamente sobre jovens negros, com alfabetização deficiente, entre 15 e 24 anos. Não é hipérbole falar em genocídio”. Triste realidade!

Em Paris

A linda Isabelle Drummond, que será uma das protagonistas de Verão 90 Graus, próxima novela das sete da Globo, desembarcou no último sábado em Paris. A atriz foi conhecer a matriz da Repetto, renomada marca de sapatilhas de balé. Em breve, a atriz deve ser apresentada como embaixadora da grife no Brasil.

