Fernando Guerreiro celebra 40 anos de carreira com espetáculo em Salvador

Entre os dias 10 e 31 de outubro, a sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA) será palco do espetáculo Revele! – Um desabafo cômico, do diretor teatral, gestor e comunicador Fernando Guerreiro, em comemoração aos seus 40 anos de atividades artísticas. O espetáculo acontecerá sempre às quartas-feiras, às 20 horas. “Para comemorar o tempo que tenho de carreira, resolvi fazer um espetáculo em vez de fazer um livro”, disse Fernando Guerreiro. “Agora eu vou revelar”, completa.

Jereissati Filho revelou em seu livro os principais desafios da carreira

O antenadíssimo Carlos Jereissati Filho, presidente da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, é um dos 12 executivos brasileiros na faixa dos 40 anos a revelar no livro A nova geração de CEOs o caminho percorrido e os principais desafios da carreira até conquistar o comando da companhia. A obra, que acaba de sair pela editora Companhia das Letras, foi organizada por Jair Ribeiro, Giuliana Napolitano, Celso Loducca e Pierre Moreau.

Jhonatan Rego estará em Salvador para celebrar um ano de sua grife em Salvador

O próximo dia 10, Jhonatan Rego, criador da marca Homem do Sapato – atualmente com lojas em Fortaleza, João Pessoa, Teresina e Salvador e calçando artistas como Jorge, da dupla com Mateus, e Xand, da Aviões do Forró –, vem à capital baiana para celebrar o primeiro ano da grife no Shopping da Bahia. As franqueadas Mariana e Giselle Reis recebem o empresário e a esposa e sócia dele, Renata Braga, que promete um momento especial durante o dia de brindes e descontos exclusivos das 12h às 21h. Às 19h30, a empresária recebe clientes, amigos da marca e formadores de opinião em torno de um workshop com dicas de como cuidar dos sapatos. O agito promete!

Gusti Rosemffet lança seu livro, com rodas de conversa e desenho com o autor ilustrador, acontece no dia 19 de outubro, às 16h

A Solisluna Editora sempre compromissada com as questões mais importantes da nossa sociedade, edita no Brasil Não Somos Anjinhos, do reconhecido autor Gusti Rosemffet, publicado originalmente em espanhol pela editora Oceanos Travessia, em Barcelona. A obra revela com graça, afetividade e um senso muito simples e direto da realidade, a vida vivida por crianças com síndrome de Down e suas famílias. E desmente algumas das crenças mais difundidas sobre elas: Sempre estão felizes? Não, também se entristecem e se aborrecem, divertem-se e choram; são amorosos e fazem piadas e riem dos outros, mentem e fazem travessuras... Anjinhos? Não! São crianças. O lançamento do livro, com rodas de conversa e desenho com o autor ilustrador, acontece no dia 19 de outubro, às 16h, no Farol da Barra.

Arno em Salvador

O queridíssimo Sergio Arno desembarca na capital baiana para comandar o jantar de 10 anos do La Pasta Gialla. O chef paulistano será recebido pelo cunhado e sócio Marcelo Reis no dia 24 de outubro, às 20h, em noite batizada de La Cucina Dell Amore e Della Passione. No menu, pães artesanais – marca registrada da casa –, vitello tonnato de entrada e stinco de cordeiro com aligot e tortelli nero de peixe misto ao molho de bisque de camarão como prato principal. O grande final fica por conta da sobremesa, o creme de limão-siciliano. O investimento por pessoa inclui o menu sem bebida (R$ 160) e com bebida (R$ 190). As vagas são limitadas.

Novo tênis

A Nike criou um tênis pensado para as pessoas que ficam muitas horas de pé. O Air Max 270 chega ao mercado com design futurista com um solado mais alto entre todos da família Air, o que garante mais conforto, estabilidade e proteção contra impacto. O ‘anel’ da cápsula de ar abraça o pé criando uma sensação de leveza e agilidade em todo o corpo. E tem mais! Cerca de 75% do tênis é feito com materiais reciclados. O Air Max 720 foi apresentado mundialmente na semana passada, mas só chega ao Brasil no primeiro trimestre de 2019.

Selo

A Natura faturou o selo The Leaping Bunny para seus produtos e ingredientes, após concluir o processo de certificação pelo não uso de testes em animais no desenvolvimento de seus produtos. O selo é concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free International e permite aos consumidores identificar facilmente produtos que não são testados em animais.

Fluxo de turistas

Na semana passada, o Escritório Nacional para Viagens & Turismo (NTTO, em inglês) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou os dados sobre o fluxo de turistas internacionais no país em abril. Dentre os top 20 emissores, o Brasil foi o mercado que mais subiu no mês, com acréscimo de 31,2% em relação a abril de 2017. Pouco mais de 185 mil brasileiros viajaram aos Estados Unidos em abril, segundo os números da NTTO.

Minissérie

Ângela Maria, que nos deixou recentemente, será tema de uma minissérie na TV Globo. O diretor de teledramaturgia, Sílvio de Abreu, vem se dedicando à produção da obra há alguns meses e já tinha o aval da própria Ângela. Prevista para o ano que vem, a minissérie será baseada na biografia escrita pelo jornalista e historiador Rodrigo Faour.

Do bem

Com o objetivo de ampliar a Unidade Dona Dulce Lopes Pontes – espaço voltado ao atendimento de pacientes com câncer em tratamento na instituição, as Obras Sociais Irmã Dulce, juntamente com a rede de voluntárias Amigas de Dulce, promovem no dia 25 de outubro, às 20h, no Cerimonial Rainha Leonor, o show Viva Dulce. Comandada pela cantora Margareth Menezes, a noite festiva, com renda totalmente revertida ao projeto de ampliação da unidade, contará com a participação especial de Elba Ramalho e do acordeonista Waldonys. O evento terá ainda buffet all inclusive, assinado pelo renomado chef Vini Figueira. Os ingressos custam R$ 300 e já estão à venda na Loja Irmã Dulce, localizada na avenida Bonfim, ao lado da sede das Obras Sociais.

adblock ativo