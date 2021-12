Fernando Fernandes terá sua vida retratada em filme

O ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes terá a sua história transformada em filme. A produtora Ask The Rabbit comprou os direitos de Inquebrável, a biografia de Fernandes, lançada no ano passado. A direção é de Marcelo Mesquita, sócio da produtora.

A linda Paolla Oliveira comandará o especial de fim de ano da Globo, Festeja Brasil, com atrações da música sertaneja.

O cantor Danniel Vieira acaba de lançar o clipe da canção, Com Seu Olhar, em seu canal no YouTube. O clipe foi gravado em Salvador e produzido pela Hitmo Filmes, mas também mescla imagens captadas durante a gravação do áudio (que ocorreu em São Paulo, com a participação da dupla Marcos e Belutti).

A dançarina Lore Improta é a convidada especial da inauguração da Rede Açaí no Kilo, nova loja do Boulevard Shopping Camaçari. O evento acontece hoje, a partir das 18h.

Cuba al mare

Atenção, viajantes baianos! A partir de 4 de novembro de 2019, a Seabourn estreará um novo destino em seus cruzeiros de ultraluxo: Cuba. Os cruzeiros acontecerão a bordo do navio Seabourn Sojourn e contam com quatro itinerários diferentes e cinco datas de partida distintas. Entre os itinerários disponíveis estão cruzeiros de 11, 12 e 14 dias, com visitas a cinco portos em Cuba. Além da capital Havana, o navio também passará por Nipe Bay, Cienfuegos, Punta Francés e Santiago de Cuba.

Repaginado

O cinema presente na Universal Citywalk, espaço de entretenimento do complexo da Universal Orlando, acaba de receber uma verdadeira repaginada após a empresa Cinemark assumir a local. A partir de amanhã, o Universal Cinemark abre as portas, com novos assentos, telas e sistema de som de ponta que prometem elevar a experiência dos visitantes ao máximo. Ao todo, serão 20 salas reformadas pela empresa, que opera mais de 530 cinemas em todo o mundo.

Monarch

A Pullmantur Cruzeiros anunciou que investiu mais de 10 milhões de dólares na revitalização do Monarch, seu principal navio e destaque da frota, realizada no estaleiro Freeport, nas Bahamas. Em nota, a empresa informa que a operação contou com a participação de cerca de 1.200 profissionais, entre pessoal próprio da Pullmantur e externo, advindos de 29 empresas diferentes.

Literatura no Insta

Vejam que bacana. A biblioteca pública de New York está usando o Stories do Instagram para publicar clássicos da literatura. A ideia é postar livros completos dentro da plataforma, como um livro digital. O “Insta Novels” está disponível no perfil oficial da NYPL do Instagram. O primeiro livro lançado é Alice no País das Maravilhas. A obra foi dividida em partes, que são publicadas diariamente. Além das páginas de texto, os stories contam com algumas ilustrações e animações sobre a história. Para quem não conseguir ler tudo nas primeiras 24 horas (tempo em que os stories ficam disponíveis na plataforma), todas as imagens são salvas na ferramenta Destaques.

Maverick Black

A Victorinox não para de lançar novidades. A marca suíça traz ao Brasil os relógios Maverick Black, modelos elegantes, práticos e cheio de funcionalidades. O mimo é indicado para mergulhos, iatismo e esportes náuticos.

