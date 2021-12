Especialista lança livro com detalhes sobre a endometriose

Dra. Rosa Neme, uma das melhores especialistas de endometriose e pioneira no lançamento do centro de endometriose no Brasil, lança livro falando sobre essa doença que afeta quase oito milhões de mulheres no país e 175 milhões no mundo. O objetivo da publicação Endometriose: tudo que você precisa saber sobre essa doença misteriosa é mostrar em uma linguagem simples essa doença, que na maioria das vezes nem os médicos sabem explicar.

Bueno Wines

O lançamento mundial do novo rótulo da Bueno Wines, que aconteceu durante o jantar “Once Upon a Kitchen” em Nova York, no último dia 5 de dezembro, foi o grande destaque da noite, alçando o Brasil como um importante produtor de vinhos especiais, ajudando a desmistificar a máxima frase de Michel Rolland: “O problema do vinho brasileiro não é a qualidade e sim o preconceito”. O Anima foi um dos seis rótulos internacionais, o único brasileiro, e foi servido em harmonização com o prato elaborado pelo top 1 do mundo, o chef Massimo Bottura. O sucesso foi tão grande que o vinho terminou antes mesmo de o jantar ser finalizado com a sobremesa da premiada confeiteira Cristina Tosi do Milk Bar.

Autobiografia

Sai em janeiro, pela editora Record, Eu, travesti, autobiografia de Luisa Marilac, a Youtuber que viralizou em 2010 ao postar um vídeo tomando um drinque numa piscina na Europa e dizendo a frase que se tornaria sua marca: “E teve boatos que eu ainda estava na pior”. Escrito com a jornalista Nana Queiroz, a obra relata o período em que Luisa foi prostituta em Guarulhos e na Espanha. Vítima de tráfico sexual, levou sete facadas e, para moldar seu corpo, injetou silicone industrial. Babado por cima de babado.

Cirque du Soleil

Em 2019, o Cirque du Soleil e a Localiza Hertz estarão juntos na temporada brasileira, que traz pela primeira vez ao Brasil, o espetáculo Ovo, criação da diretora brasileira Deborah Colker, que é inspirado na biodiversidade e em coloridos ecossistemas que preenchem a vida selvagem na Terra. O circo canadense estará em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

Na contramão da crise

O Grupo Fasano, que recentemente inaugurou três novos hotéis – Angra dos Reis, Belo Horizonte e Salvador –, anuncia parceria com a Even Construtora e Incorporadora para o desenvolvimento de um complexo que reunirá o segundo Hotel Fasano em São Paulo e o primeiro residencial da marca – que deve ficar pronto em 2019. A expansão do Grupo Fasano anda com todo gás. Em entrevista para o Metrópole Turismo, apresentado pela minha queridíssima Lara Kertész, Luciano Lopes, diretor da Prima Empreendimentos, revelou que o projeto do novo hotel que deve ser erguido em Baixio (litoral norte da Bahia) é do talentoso arquiteto Sidney Quintela. “Já iniciamos o projeto. O Sidney já nos apresentou e está ficando muito bonito”, afirmou o executivo. A unidade deve abrir entre os anos de 2021 e 2022.

Corona na Bahia

No próximo dia 27, a marca promove a Corona Sunsets em Trancoso, e no dia 30, a festa acontece em Barra Grande. Aliás, quem estiver por Trancoso poderá aproveitar a Casa Corona, que de 26/12 até 6/1/19 oferecerá um espaço para o pessoal aproveitar a Praia dos Coqueiros, com um cardápio assinado pelos restaurantes Betti e Aragon, além de uma área de bem-estar com massagem e ponto de hidratação, além de espaços para praticar esportes como slackline, futebol de mesa, futevôlei, vôlei de praia e stand up paddle.

A partir de 2019, Oscar Bernardes será o novo presidente da Localiza

Ele assume o lugar deixado pelo empresário e fundador da Localiza, Salim Mattar, que renunciou ao cargo para se dedicar à vida pública. Como contamos aqui na semana passada, Salim será o secretário de privatizações no governo de Bolsonaro. Oscar Bernardes já atuou como CEO da Bunge International e, antes disso, foi sócio-sênior da Booz-Allen e Hamilton. Foi também membro do conselho de administração da Alpargatas, Delphi Corporation (Estados Unidos) e Johnson Electric.

A Rentcars.com contratou Michel Rocha como chief growth officer (CGO)

O objetivo é consolidar sua expansão global por meio de práticas com foco no pilar de experiência do cliente. O executivo chega à empresa com experiência em marketing de performance voltado ao setor de tecnologia da informação. O danado atuou por 12 anos na Telefonica/Vivo e por quatro anos na Whirlpool, onde passou a atuar com marketing digital, com uma abordagem totalmente voltada a dados, também conhecida como data driven.

Cheia de charme, Kátia Lisboa, a aniversariante do último dia 10, celebrou a chegada da nova idade, no dia 13 de dezembro, na casa da amiga Bárbara Virgínia Silva, que também aniversariava. Felicidades!

