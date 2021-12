Empresário brasileiro pretende abrir novas unidades da Schutz nos EUA

Nada de crise! Até 2019, Alexandre Birman pretende abrir mais três ou quatro lojas nos Estados Unidos, entre unidades da Schutz e de sua marca homônima. Desde maio, o empresário conta com o apoio do executivo Wayne Kulkin para comandar a operação em solo americano.

Josenel Barreto celebrar 35 anos de carreira

O mês de agosto é especial para o dono do famoso bordão “Mocinhas? Pirraça que eu gosto, vai!”. Estou falando de Josenel Barreto, filho de Feira de Santana que veio para a capital baiana em 1983, onde se tornou um dos maiores comunicadores do estado. Enfim, são 35 anos de uma história de sucesso, e a coluna Farol, que é fã do mocinho, deseja muitas felicidades.

Ângela Freitas celebra aniversário com lançamento de coleção da Osklen

Hoje, Ângela Freitas, a queridíssima aniversariante do dia, celebra a nova idade lançando a coleção da Osklen na loja do Salvador Shopping. A Oceans (uma reflexão sobre o tema oceanos) chega às vitrines da marca, reforçando a urgência da adoção de práticas e atitudes mais sustentáveis. Vale lembrar que a Osklen foi pioneira quando lançou, em 2009, a primeira t-shirt em malha PET. Foram 272 mil garrafas plásticas recicladas em sua coleção ao longo desse período. Toneladas de resíduos que deixaram de ser lançadas no meio ambiente e nos lixões brasileiros. Sem falar na geração de emprego para milhares de catadores de lixo, criando assim melhores condições de vida para populações de baixa renda.

Ex-presidente da Decolar.com lança canal no Youtube

Bastante antenado no mundo de viagens e turismo, ex-presidente da Decolar.com, o executivo Alípio Camanzano lançou um canal no YouTube, batizado de Lipetravelshow. O canal apresenta dicas especiais e promete facilitar a vida de milhares de pessoas que pensam que viajar é muito caro. Sim, porque por lá, além de tirar dúvidas aos que acham que nunca conseguirão fazer aquela tão sonhada viagem por causa dos custos, Alípio vai informar dicas de locais, o que levar na bagagem e até a moeda do país de destino escolhido.

Atitude digital

O homem anda em crise de identidade diante do novo contexto social trazido com a hiperconectividade. Para refletir mais sobre esta insegurança masculina, dois nomes de destaque na internet virão a Salvador. Luciano Ribeiro, colunista do Papo de Homem, e Otávio Albuquerque, do Coisas Que Não Vivi e Evitaria Viver, estarão no Painel Atitude Digital, que acontece no próximo dia 19, a partir das 18 horas, na Caixa Cultural Salvador. Entrada gratuita!

Cidades inteligentes

A elétrica New York foi eleita como a cidade mais inteligente do mundo pela segunda vez consecutiva, de acordo com a quinta edição do Iese Cities in Motion Index (Cimi), escola de negócios Iese da Universidade de Navarra, na Espanha. O segundo e terceiro lugar ficaram com Londres e Paris, respectivamente. A posição fica a critério de indicadores de progresso e sustentabilidade ao redor do mundo. Das 25 cidades mais tecnológicas, 12 são da Europa, seguida pela América do Norte, com seis, quatro da Ásia, e a Oceania, com três cidades. Nenhum país da América do Sul aparece na lista de destaque, no entanto, no ranking geral dos 165 municípios, há seis brasileiros: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A melhor colocada é a capital paulista, em 116º lugar.

Sua música

Com quase um milhão de usuários únicos por dia e 12 mil artistas cadastrados, o Sua Música acaba de dar mais um importante passo nas suas ações exclusivas digitais. Após se destacar no mercado com lançamentos de clipes pelo Nordeste, a plataforma lançou, no último dia 7, o programa Studio Sua Música. Apresentado por influenciadores do segmento da música, o Studio Sua Música traz entrevistas, bate-papos e apresentações musicais exclusivas de artistas e grupos brasileiros. O programa, gravado na cidade de Fortaleza, vai ao ar todas as terças-feiras, sempre às 21h (horário de Brasília), pelo YouTube e simultaneamente pelas redes sociais oficiais do Sua Música.

Espaço Conceito

No próximo dia 16, às 19h, acontece o lançamento do Espaço Conceito, na Alameda de Espatódeas, 555 (Caminho das Árvores). O espaço, que foi idealizado para arquitetos e designers de interiores, oferecerá uma grade mensal de cursos e workshops voltados para profissionais. Capitaneado por Mariana Camara e Daisy Sá, o local traz um showroom integrado que contempla marcas renomadas para reforma e construção (marcenaria personalizada, automação, cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, mármores e granitos, cubas, torneiras, quadros, itens de decoração e muito mais). Além disso, o local oferece coworking com estações de trabalho e salas de reunião com ambiente climatizado, wi-fi, serviços de copa com possibilidade de locação mensal ou por hora.

Os Incontestáveis

Destaque da nova geração da literatura brasileira, o escritor Saulo Ribeiro lança, no dia 21 de agosto, a partir das 19h, na Sala de Arte Cinema do Museu, o livro Os Incontestáveis. Fruto de uma parceria com o cineasta Alexandre Serafini, o romance começa como um roteiro do filme de mesmo nome, que agora prepara lançamento em circuito nacional. Vale lembrar que depois do lançamento do livro e da exibição do filme, o público vai poder debater com o escritor e o roteirista Saulo Ribeiro sobre literatura e cinema. Imperdível!

