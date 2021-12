Documentário sobre Ronaldo Fenômeno estreia em 2019

Ronaldo Fenômeno, atual dono do Valladolid, da Espanha, vai lançar ainda esse ano, um documentário que irá mostrar a sua vida como empresário. A película Além da 9, sairá por meio de sua nova empreitada, a produtora Beyond Films.

Connection

O marido da cantora Wanessa Camargo, Marcus Buaiz se uniu a Paula Gertrudes, Charles Martins e Marco Serralheiro, para lançar a Connection. Trata-se de uma plataforma que monitora, compara e conecta marcas à celebridades por meio da inteligência artificial. A novidade funciona através de um dashboard que realiza o monitoramento da empresa, possibilitando o acompanhamento em tempo real da percepção do público a respeito da marca. Com base na vasta experiência dos responsáveis pelo projeto e usando tecnologia, a ferramenta chega ao resultado após análise da personalidade, sentimento, relacionamento, valores, tom de voz e engajamento da própria marca e de personalidades. A plataforma pode ser utilizada por agências de publicidade, marcas e celebridades.

Carmel Taíba

O nosso lindo Nordeste vai ganhar um reforço poderoso com mais um hotel de luxo. Em julho de 2019, será inaugurado o Carmel Taíba Exclusive Resort, na Praia da Taíba, a pouco menos de 80 quilômetros de Fortaleza. Serão 36 lodges, todos eles com saída para uma piscina.

Eventos corporativos

Enfim, uma boa notícia para o turismo brasileiro. A CWT Meetings & Events, divisão da Carlson Wagonlit Travel (CWT), divulgou seu relatório Meetings & Events Future Trends 2019 com previsões relacionadas a reuniões e eventos corporativos para as cidades da América Latina. Brasil e Colômbia são os países com mais cidades no ranking, com São Paulo ocupando a liderança pelo terceiro ano consecutivo. Rio de Janeiro, na quarta posição, e Curitiba, na nona, também foram apontadas pelo levantamento. No caso da capital paranaense, é a estreia no ranking. Uma cidade tradicional no levantamento da CWT que não entrou na lista para 2019 foi Buenos Aires, capital da Argentina.

Graduação no exterior

Para aqueles que desejam realizar uma graduação no exterior, antes de iniciar os estudos, é importante vivenciar a realidade tanto dentro da universidade, como da carreira. Para depois não se arrepender. Pensando nisso, a consultoria educacional Crimson Education (www.crimsoneducation.org) disponibiliza roteiros que oferecem a oportunidade de ter uma participação mais ativa, como a conferência da ONU de Harvard, trabalho voluntário no Haiti e a Conferência Internacional de Liderança da Juventude, ou mesmo visita à sede do Facebook e Google. Os tours, que acontecem nos meses de janeiro, abril e julho nos Estados Unidos, Haiti e Europa, abrangem desde áreas mais tradicionais, como medicina e relações internacionais, àquelas voltadas para inovação e tecnologia.

Domingo no TCA

A primeira edição de 2019 do projeto Domingo no TCA, será no dia 20 de janeiro, às 11h, com J. Velloso, apresentando o show do seu terceiro álbum Não sei se te contei. No palco, o sobrinho de Caê receberá a cantora Mariene de Castro e o Cortejo Afro. Promete!

Ferveu

Ontem, o cantor Jau realizou seu primeiro ensaio de verão e recebeu como convidado, o queridíssimo Saulo Fernandes. O agito, aconteceu na Praça Tereza Batista, Pelourinho. Os próximos ensaios já estão agendados. Anotem: 31 de janeiro, 07, 14 e 21 de fevereiro.

A marca Fairmont, que se prepara para abrir as portas de seu primeiro hotel no Brasil, anuncia Netto Moreira como Gerente Geral da unidade, que funcionará em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ficava o Sofitel

Netto é formado em Hotelaria, na França, pelo Lycée Hôtellerie Tourisme St. Quentin, em Yvelines Guyancourt, em Paris. Com dois cursos de especialização em Operações nos Estados Unidos e Canadá, o executivo participou do MBA IHMP (International Hotel Management Program), em 2013-2014 na França.

Aos 18 anos, o gaúcho João Knorr encerrou 2018 com chave de ouro

O danado foi o único brasileiro na lista dos modelos mais promissores do mundo, pelo Models.com (portal mais influente do meio). Nascido em Parambi (RS), João estrelou campanhas para grifes, como Tom Ford, Versace, Dsquared² e Philipp Plein, e desfilou para Dolce & Gabbana, Balmain, Versace e Jeremy Scott. Recentemente, o bonitão brilhou nas páginas da Vogue Itália, ao lado de Hadid.

Murilo Pascoal é o novo presidente do Sindepat (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas). Pascoal é diretor e CEO do Beach Park Entretenimento.

