Documentário sobre Maria Bethânia estreia em fevereiro

Atenção, fãs da Abelha Rainha. Fevereiros, documentário dirigido por Marcio Debellian, estreia dia 7 de fevereiro nos cinemas. O longa, que acompanhou Maria Bethânia do Rio de Janeiro, com o vitorioso desfile da Mangueira em sua homenagem, até Santo Amaro, sua cidade natal, já rodou 29 festivais de cinema pelo mundo, passando por países como Canadá, França, Rússia, Suíça, Espanha, Itália, Chile, Uruguai, Congo e Senegal. O longa recebeu o prêmio de Melhor Filme no 10º IN-Edit Brasil e a Menção Honrosa do Júri na competitiva Ibero-americana do 36º Festival Internacional do Uruguai. Com produção da Debê Produções, em coprodução com Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil, o filme tem distribuição da ArtHouse.

Programa degastado

Mesmo com várias mudanças, a Globo não está conseguindo alavancar o Vídeo Show. A saída de Otaviano Costa daquela bancada coincide com a piora da audiência. Em São Paulo, Fabíola Reipert, Renato Lombardi e Reinaldo Gottino, do Balanço Geral, da Record, fecharam 2018 à frente do Vídeo Show na média de audiência do ano todo, com placar de 9,9 X 9,6 pontos. O placar é relevante, e inédito, por se tratar de uma competição com a líder, Globo, no saldo acumulado ao longo de um ano inteiro. Na minha opinião, o programa está degastado e já deu o que tinha que dar. Mas, a direção da emissora insiste!

Península de Maraú

Será inaugurado em junho, o Anantara Maraú Bahia Resort, da rede asiática Minor Hotels. Serão 30 acomodações, entre quartos, suítes e bangalôs. Além de atividades na natureza, como esportes aquáticos e cavalgada, um dos enfoques do empreendimento será a alta gastronomia, com menus assinados por chefs locais.

Sucesso

Pasmem! Em apenas duas semanas em exibição, o filme Aquaman chegou a mais de quatro milhões de espectadores, apenas no Brasil. Segundo dados da Comscore, que mede a popularidade de filmes em mais de 95% das bilheterias globais, a arrecadação do filme já é de R$ 66,1 milhões.

Gastos no exterior

Em novembro, os gastos de brasileiros no exterior chegaram a US$ 1,38 bilhão, uma redução de 13,2% em relação ao mesmo mês de 2017. Trata-se de um decréscimo maior do que o observado no acumulado do ano: foram gastos US$ 16,86 bilhões em viagens internacionais no período janeiro-novembro, redução de apenas 2,96% na mesma comparação ano a ano. Já as despesas de estrangeiros em viagem no Brasil ficaram em US$ 464 milhões, em novembro, e em US$ 5,43 bilhões nos primeiros 11 meses do ano.

O livro de Mourão

O vice-presidente, general Mourão, está lendo o livro Justiça a qualquer preço, de John Grisham. Na obra, Mark, Todd e Zola ingressam na faculdade de Direito porque querem mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Fazem empréstimos altíssimos para pagar a instituição de ponta e cursando o último semestre, descobrem que os formandos raramente passam no exame da Ordem dos Advogados e, muito menos, conseguem bons empregos. Quando ficam sabendo que a universidade pertence a um obscuro operador de investimentos de alto risco que, por acaso, também é dono de um banco especializado em empréstimos estudantis, os três se dão conta de que caíram no grande golpe das faculdades de Direito. Então eles começam a bolar uma forma de se livrar da dívida esmagadora, desmascarar o banco e o esquema fraudulento e ainda ganhar alguns trocados no caminho. Mas, para isso, precisam abandonar a faculdade, fingir que são habilitados a exercer a profissão e entrar em uma batalha contra um bilionário e o FBI. Leitura quente!

Aos 82 anos, a compositora Jocy de Oliveira, que pertenceu ao ultra-seleto clube dos primeiros exploradores de sons eletrônicos no Brasil, está na lista das 26 personalidades mundiais da música clássica a participar do Abécedaire Stravinsky, livro produzido pela Fundação Igor Stravinsky, sobre o grande gênio russo, falecido em 1971.

Para quem não sabe, Jocy estudou e trabalhou ao lado de vários nomes estrangeiros, entre eles Stravinsky. Um dos destaques da discografia de Jocy é o álbum de 1981 Estórias Para Voz, Instrumentos Acústicos e Eletrônicos, que reúne trabalhos seus realizados desde 1966. O disco foi relançado em 2017 pelo selo inglês Blume. Na Flip 2018, foi lançado o livro Leituras de Jocy, uma compilação com 27 autores de diferentes áreas, de especialistas a colaboradores, dando depoimentos ou fazendo análises sobre a obra da musicista. Entre eles, estão um depoimento de Fernanda Montenegro e o texto Jocy e a vitória num gênero machista, de Arthur Dapieve, que chama a atenção para o fato de a artista ser um caso raro de mulher no meio predominantemente masculino da música erudita.

Daniela Rogatis idealizou há cinco anos o programa Legado para a Juventude Brasileira – voltado à preparação de jovens lideranças empresariais do País, visando o exercício de sua cidadania. Logo no início convidou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para ser seu parceiro nessa jornada.

O resultado dos diálogos surgidos neste fórum estão no livro Legado para a juventude brasileira – Reflexões sobre um Brasil do qual se orgulhar, que sai pela Editora Record. Na obra, o espírito do diálogo foi mantido. Ao longo das páginas, a dupla de autores discute o contexto e os desafios do Brasil, o papel do Estado, do empresariado e da sociedade civil de uma forma geral. A crítica à forma como a política é feita no país e à gestão pública são inevitáveis. A educadora faz uma convocatória a uma geração de jovens pela participação e protagonismo que ganham respaldo e referências na visão otimista e de longo prazo do ex-presidente, apesar de sua nítida preocupação no horizonte mais próximo.

A condessa Bete Suzano, que reside no Rio de Janeiro, estava malhando, quando deu de cara, com o vice presidente do Brasil, Hamilton Mourão. O General, estava queimando as calorias com um short curto, chamando a atenção da mulherada, pelas pernas torneadas.

