Djavan lançará novo CD em novembro

Em novembro, o alagoano Djavan lançará o 24º álbum de sua carreira com 12 canções inéditas. Aguardamos ansiosos!

Empresário quer retomar as obras de hotel no Rio

O poderoso empresário italiano Carlo Menichini, que vive em Abu Dhabi, está lutando para retomar as obras do edifício do Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Ele diz que serão necessários 100 milhões de dólares para finalizar a reforma do prédio e alguns empresários aguardam a estabilidade política no País para investir no projeto. Para quem não sabe, o Hotel Glória foi o primeiro hotel cinco estrelas do Brasil, construído em 1922, um ano antes do Copacabana Palace, e que hoje está abandonado. O projeto de restauração do prédio foi interrompido em 2013, por causa de problemas financeiros do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, que era o proprietário do hotel.

Thathi lança EP

A talentosíssima Thathi lança EP com canções que falam muito da vida, esperança e do amor. Tudo o que já estava escrito sobre o amor traz leveza e revela uma artista muito mais conectada com a sua verdade. O novo trabalho é composto por Roda-gigante (Thathi/Khalil Gock), canção em que a anfitriã divide o vocal com Saulo, Mesmo que eu suma (Thathi/J. Veloso) e Quero ser (Thathi/Khalil Gock). O som mais clean também é destaque nos arranjos das canções. “A sonoridade está mais acústica e até as guitarras, que sempre foram tão presentes e distorcidas nos meus trabalhos anteriores, agora estão bem mais calmas (risos)”, garante Thathi.

Escritor lança livro em Salvador

No próximo dia 17, o escritor baiano Matheus Peleteiro lança, a partir das 17h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, seu mais novo projeto O Ditador Honesto. Este é o quinto livro do estudante de direito de 22 anos, que já publicou outras obras, caminhando entre gêneros como novela, poesia, romance e contos.

Lançamento

A vodka Belvedere lança no Brasil a primeira garrafa customizável do mundo: a Belvedere Bespoke. Uma enorme garrafa prateada, de 1,75l feita sob medida e personalizada com a mensagem que você desejar. Além disso, ela possui luz LED, que, ao ser acionada, ilumina toda a garrafa. Um luxo!

Réveillon no Ibero

A Banda Eva, de Felipe Pezzoni, vai abrir as comemorações de Ano Novo do Iberostar Praia do Forte. O trio elétrico percorrerá todo o complexo no dia 30. Na noite de Réveillon, a festa será comandada pela cantora Ju Moraes. Já no dia 1º de janeiro de 2019, os shows serão à beira da piscina com a Star Band e banda Live 7.

Tecnologia

Para 2019, a Apple apostará em uma nova versão dos AirPods, os fones de ouvido sem fio da empresa. Os acessórios serão resistentes à água da chuva ou suor e capazes de cancelar ruídos. Haverá também fones com fio e qualidade de estúdio. Uma segunda versão do HomePod, a caixa de som inteligente da empresa, também será lançada no pacote.

Sucesso

Mesmo com a crise no mercado literário, Poesia que transforma, o novo livro de Bráulio Bessa, poeta de cordel que participa do Encontro com Fátima Bernardes, vendeu 20 mil exemplares antes mesmo de ser lançado pela Editora Sextante.

Salve Raul

No próximo mês será relançado o disco de Raul Seixas Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10. A obra, que foi lançada originalmente em 1971, sairá pela Polysom. Serão produzidos mil LPs do álbum gravado em parceria com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio e Edy Star, antes mesmo de o baiano maluco beleza iniciar sua carreira solo.

The Voice

Já estão abertas as inscrições para The Voice Brasil 2019. Considerado um dos grandes acertos da Globo, o reality show comandado por Tiago Leifert já tem mais três edições garantidas. A versão para crianças e adolescentes, The Voice Kids, também está garantida para as temporadas de 2019 e 2020.

adblock ativo