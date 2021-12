Djavan lança novo álbum nesta sexta-feira

Vesúvio, o novo álbum de Djavan que está sendo lançado hoje, traz um dueto com o cantor uruguaio Jorge Drexler. Detalhe: será o primeiro dueto de Djavan em 17 anos. O último foi com Cássia Eller, na música Milagreiro.

Nova técnica

Atenção, baianas que adoram um cabelão. Uma nova tendência para quem quer alongar as madeixas tem ganhado força nacional. Isso porque a técnica de expansão capilar com fita adesiva é a única aprovada por dermatologistas e é mais rápida, de fácil manutenção e menos nociva que as demais para os fios naturais e o couro cabeludo. De acordo com a especialista em extensão capilar Luana Gollo, do Hélio Instituto de Beleza, a técnica utiliza uma fita adesiva cirúrgica e antialérgica, própria para prótese capilar. “Ela pode ser colocada diretamente no couro cabeludo porque não danifica e causa menos tração nos fios naturais”, explica Luana. “Mas, claro, para isso precisa ser colocada da maneira correta por um profissional qualificado”, alerta.

Pimentas em livro

Será no dia 26 de novembro, às 17h, no Senac Pelourinho, que o antropólogo e curador do Museu da Gastronomia Baiana (MGBA), Raul Lody, lançará o livro Pimentas: histórias, cores, formas e sabores, pela Companhia Editora Nacional. Como forma de abordar a interdisciplinaridade do conteúdo, o Senac promove, dentro da programação, o Bate-papo Apimentado, com a participação autor do livro, Raul Lody, do chef e historiador Elmo Alves e da doutora em nutrição Lilian Lessa.

Vinhos orgânicos

A Grand Cru, maior importadora de vinhos do país, traz ao Brasil em novembro uma das maiores vinícolas da região de Provence, a Estandon. Os seus vinhos – todos 100% orgânicos – entram para o portfólio da Grand Cru, ampliando ainda mais as opções dentro de seus 1.900 rótulos.

Semana do Presidente

Sílvio Santos está pensando em trazer de volta, aos domingos, um programete chamado A Semana do Presidente. Na época da ditadura militar, a emissora do apresentador exibia todas as andanças do mandatário na voz do saudoso Lombardi (1940-2009).

Mostra

A 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acontece até o dia 27 de novembro, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. Ao todo, serão exibidos 40 filmes, divididos em quatro mostras: Temática, Panorama, Mostrinha – dedicada ao público infantojuvenil – e Homenagem, que celebra a carreira do ator e diretor Milton Gonçalves. Entrada gratuita.

Almoço Fenagro

Ontem, em hora de almoço no Boi Preto, a Fenagro (Feira Internacional da Agropecuária), anunciou as datas da sua 31ª edição. A feira, que é considerado a mais importante do Norte e Nordeste, acontece entre os dias 24 de novembro e 2 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, com uma programação diversificada e atrativa não só para quem quer realizar bons negócios, mas também se divertir, com opções de entretenimento para toda a família.

De 29 de novembro a 2 de dezembro, o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, vai sediar o Fera Photo Festival, feira de fotografia que reunirá a produção dos mais importantes fotógrafos baianos da cena contemporânea

Idealizado pela Musa, empresa de projetos culturais da relações-públicas baiana Adriana Cravo (foto) e da designer Mariana Bittencourt, com curadoria da galerista Thaís Darzé, o evento ocupará dois pavimentos do hotel e contará com 18 estandes onde serão comercializadas obras de artistas como Adenor Gondim, Adriana Campello, Akira Cravo, Ana Kruschewsky, Bauer Sá, Bruno Ribeiro, Christian Cravo, Francisco Magalhães (Aramaka), Mario Cravo Neto, Moisés Dantas, entre outros. Além da venda e apresentação das imagens impressas em fineart, o festival vai mobilizar toda a cadeia produtiva que envolve a linguagem artística. Também participam da feira galerias de arte, como a Claudio Colavolpe e a Zeca Fernandes, e instituições que atuam no segmento, como o Instituto Mario Cravo Neto.

O evento, que é gratuito, acontecerá no Mundo Plaza Business

No dia 13 de dezembro, o italiano Gioacchino Granata, especialista em direito e políticas da comunidade europeia, estará em Salvador para proferir a palestra “Cidadania italiana, tempos e formas de seu reconhecimento”. O evento, que é gratuito, acontecerá no Mundo Plaza Business, às 18h, e tem o apoio da Associação Brasil-Itália, que tem objetivo de estimular a cooperação e a promoção de intercâmbios entre a Europa e a América do Sul nas áreas econômica, social e cultural.

Renata Borges e Edison Resende estiveram curtindo as delícias de Portugal.

