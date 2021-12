Djamila Ribeiro terá dois dos seus livros traduzidos em francês

A filósofa e ativista Djamila Ribeiro (que a Coluna Farol é fã) está radiante. Os dois livros dela, Quem tem Medo do Feminismo Negro e O que É Lugar de Fala, ganharão tradução em francês. Ao obras serão publicadas pela Anacaona, editora francesa dedicada à literatura brasileira.

Relançamento

Lançado em 1999, o livro

A Dominação Masculina - A Condição Feminina e a Violência Simbólica, de Pierre Bourdieu, acaba de ser relançado pela Bertrand Brasil. Clássico da antropologia, pode ser considerado precursor do menino e menina vestem as cores que quiserem.

Aplicativo

Essa dica é para você que adora fotografar o seu almoço, jantar e receitas. Chega na web, o aplicativo Foodie, desenvolvido exclusivamente para quem fotografa comida. Com ele será possível dar mais vida aos seus “pratos”. Quem usa garante que, mesmo aquele pratinho sem graça, fica irresistível.

Azul nas alturas

Segundo a Flight Stats, líder mundial em informações de voo em tempo real, a Azul é, novamente, a companhia mais pontual do Brasil e da América do Sul. A aérea também foi considerada a 5ª companhia mais pontual do mundo, no ranking que avalia as empresas com mais de 100 mil voos por ano, atrás apenas das empresas Copa Airlines (Panamá), Aeroflot (Rússia), ANA Wings (Japão) e Qatar Airways (Qatar). No acumulado de 2017, a aérea também foi a mais pontual do Brasil, garantindo a melhor posição nos dois índices, D15 e A15.

Em 2020

A Ritz-Carlton Yacht Collection, companhia com que a famosa rede Ritz-Carlton Hotel Company se lançou no segmento de cruzeiros, anuncia seu primeiro navio. Batizado de Azora, o brinquedinho terá capacidade para transportar quase 300 passageiros. O Azora é o primeiro de três iates de luxo que a Ritz-Carlton Yacht Collection está construindo na Espanha, e deve começar a operar em fevereiro de 2020.

Tecnologia nos pés

Está com viagem marcada para a Europa ou Estados Unidos? Odeia passar frio no pé? Então anote a nossa dica. Chega ao mercado A + Winter, uma palmilha inteligente que aquece para você não passar frio. A novidade do modelo é que ela é capaz de identificar- automaticamente- quando você, por exemplo, inicia uma caminhada. O acessório vem com um aplicativo e bateria permite que seus pés fiquem quentinhos por até cinco horas.

Livro do papa

No próximo mês, a editora Fontanar lançará no Brasil o 14º livro de Jorge Mario Bergoglio. Lições do Papa Francisco: Inspirações para uma Vida Melhor traz a visão do religioso para lidar com dificuldades do dia a dia e é o terceiro dele pela mesma editora.

Grande crítico da música brasileira, o jornalista e pesquisador José Ramos Tinhorão vai virar documentário

O diretor Thiago Mendonça conseguiu a aprovação do MinC para captar R$ 255 mil para a produção do filme, que terá 52 minutos de duração. Para quem não sabe, Tinhorão é autor de mais de 25 livros sobre a cultura popular e a música brasileira, publicados no Brasil e em Portugal. Nas pesquisas, ele reuniu um importante acervo de discos, partituras, periódicos, livros e fotos, hoje disponíveis no Instituto Moreira Salles.

Presentes há oito anos no mercado de arquitetura e decoração, as irmãs Ana Cláudia e Ana Paula Nonato, da Dois A Arquitetura e Interiores, comemoram a expansão dos negócios. Com escritório na Terra da Garoa desde o primeiro semestre de 2018, o crescimento dos negócios se deve, segundo as sócias, muito ao apelo dos projetos que unem modernidade com traços regionais.

Chico Brown se apresentará, próximo dia 25, no fervido Portela Café (Rio Vermelho). Neto de Chico Buarque e filho de Carlinhos Brown, o artista mostra pela primeira vez ao público baiano um repertório com músicas autorais inéditas, incluindo a canção Massarandupió, que faz parte de Caravanas, mais recente disco do avô famoso.

