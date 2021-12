Diogo Nogueira celebra Dia do Samba com show na Concha Acústica do TCA

No dia 2 de dezembro, o talentoso Diogo Nogueira aterrissa na capital baiana com uma apresentação em homenagem ao Dia do Samba, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pela internet, no site Ingresso Rápido, nos valores de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), na plateia, e R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), no camarote.

James Dean

Na semana passada, a Montblanc lançou mundialmente uma edição de instrumentos de escrita em homenagem ao ícone dos Anos Dourados de Hollywood, James Dean. A Great Characters James Dean Edition tem três versões diferentes de instrumentos de escrita, inspirados na vida e no legado do ator, morto tragicamente, no alto da carreira, há 63 anos, e trazem elementos dos filmes East of Eden (Vidas Amargas), Rebel without a Cause (Juventude Transviada) e Giant (Assim Caminha a Humanidade), que marcaram a geração dos anos 1950.

Panetone do bem

Atenção, meus leitores! O tradicional Panetone Irmã Dulce já começou a ser produzido para atender à demanda do Natal 2018. Até a primeira quinzena de dezembro, a expectativa do Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) é produzir 450 mil unidades da iguaria, que está presente nas principais redes varejistas de Salvador e região metropolitana. Vale lembrar que toda a renda obtida com a comercialização dos panetones Irmã Dulce é revertida para a manutenção das atividades do Cesa, localizado em Simões Filho. O centro educacional é uma escola de tempo integral, que atende gratuitamente mais de 700 crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecendo ainda acesso a arte-educação, inclusão digital, atividades esportivas, assistência odontológica, alimentação, fardamento e material escolar. Vamos ajudar!

A melhor

Os leitores da Condé Nast Traveler, pelo segundo ano consecutivo, escolheram Chicago como a “Melhor Cidade Grande dos Estados Unidos”. Cerca de meio milhão de leitores da publicação deram o seu voto, mostrando que a cidade é um importante destino cultural e gastronômico para os viajantes. Chicago é muito conhecida pela grande lista de restaurantes premiados e com estrela Michelin, assim como os cruzeiros de rio, calçadões badalados, hotelaria e entretenimento.

MSC Seaview

O Brasil irá receber para a temporada 2018/2019 o maior e mais moderno navio de cruzeiros, MSC Seaview. O brinquedinho, que chega à Baía de Todos-os-Santos no dia 2 de dezembro, tem 323 metros de comprimento, 72 metros de altura e capacidade para 5,3 mil hóspedes distribuídos em 11 diferentes tipos de cabine. O novíssimo MSC Seaview foi inspirado em um inovador conceito de residencial de praia e proporciona, ao viajante, uma exclusiva experiência de proximidade com o mar. A promenade de 360 graus, na altura do deck 8, atua como a animada área de lazer, com bares, restaurantes, lojas e muito mais com um belo visual do oceano. Um luxo!

Agito no Portela

No próximo dia 23, o Portela Café recebe, mais uma vez, o grupo de samba rock baiano Flerte Flamingo. A noite de muita música vai ser brindada também com as apresentações de Tangolo Mangos e Bagum. Para quem não sabe, o Flerte Flamingo vem movimentando as noites soteropolitanas e promete levar para esse encontro, muita musicalidade, num repertório de autorais que já é conhecido pelo público e canções clássicas, que ganham a linguagem do grupo, nos arranjos. O agito promete!

O nosso queridíssimo artista plástico César Romero agora é nome de avenida, em sua terra natal, Feira de Santana

A iniciativa foi do vereador Antônio Carlos Daltro Coelho e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. A nova via fica em área nobre e ocupa, em extensão, dois bairros da cidade – Parque Getúlio Vargas e Lagoa Grande, com dois CEPs. A homenagem vem do reconhecimento da cidade ao artista por divulgá-la e torná-la referência em artes visuais

Jean-Luc Alfonsi é o novo vice-presidente de negócios e serviços da Helibras, a única fabricante de helicópteros no Brasil. O executivo acumula mais de 20 anos de experiência no grupo Airbus na gestão corporativa e de subsidiárias, tendo atuado no desenvolvimento de novos programas de gestão e nas aéreas de vendas e suporte ao cliente

A partir do dia 15 de novembro, a capital baiana vai conhecer o sabor do Manga, restaurante que oferece uma experiência sensorial aos clientes, tendo como sugestão principal um menu degustação compartilhado, com opção de versão individual

Nesse projeto, que envolve amor, ousadia, dedicação e empenho em estudos, o casal Katrin e Dante Bassi – que se conheceram quando trabalhavam no D.O.M, em São Paulo, ele como sous chef e ela chef de menu – vai propor um encontro entre técnicas contemporâneas, respeito aos alimentos e liberdade de criação. O menu contará com criações autorais que refletem as experiências de ambos em restaurantes de renome como o Daniel (Nova York), o Schauenstein Schloss (Suíça) e o D.O.M (SP). Dentro da proposta da criatividade e respeito à sazonalidade, a cozinha do Manga usufruirá do que há de melhor em se tratando de produtos, sejam locais, nacionais ou importados

adblock ativo