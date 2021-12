Daniel Craig inova com look em lançamento da Omega

Daniel Craig, embaixador da Omega, estrela nova campanha da marca. Desta vez, o ator aparece mergulhando em traje social, uma situação inusitada que mostra a adaptabilidade do mais novo lançamento da grife suíça. Seamaster Diver 300M é o relógio da campanha, que desembarca na próxima semana, nas lojas do Brasil.

Mariana Rios é reconhecida pelo lifestyle saudável

No próximo dia 27, a gatíssima Mariana Rios estará em Salvador a convite da Track&Field. A atriz e cantora, reconhecida pelo lifestyle saudável, participará da Track&Field Experience Cycling, no Salvador Shopping. A 7ª edição baiana do evento reunirá 150 praticantes de spinning (ciclismo indoor) em cinco aulas ministradas pelo professor Adriano Moreira, das 7h às 13h.

Paula e Ernesto Margolis comemoram os 20 anos do seu Game Station em outubro. No total, o grupo tem 31 operações espalhadas entre a Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

Após 16 anos na rede de Hotéis Othon, Bruno Heleno embarca em novembro para os States. O executivo irá fazer um curso de business strategy innovation, em Harvard, na cidade de Cambridge (EUA).

Empresas valiosas

Segundo o relatório da Interbrand, Apple, Amazon e Google são as marcas mais valiosas do mundo. O levantamento das 100 maiores empresas leva em consideração a sua influência na escolha do cliente, a força em relação à concorrência e o desempenho financeiro atual e especulado. Na lista das mais valiosas estão presentes outras tecnológicas. A Microsoft surge em quarto lugar, valendo 93 milhões (mais 16%); a Samsung em sexto lugar com um valor de 60 milhões (cresceu 6%); e o Facebook surge em nono lugar, com um valor de 45 milhões de dólares, sendo a única entre os seus pares que perdeu valor, menos 6%.

Banca da Mônica

Atenção, criançada! A Mauricio de Sousa Produções vai lançar o aplicativo Banca da Mônica. Disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, o serviço terá a versão digital de diversas histórias em quadrinhos dos personagens da Turma da Mônica.

Inauguração

Está sendo inaugurado hoje em Las Vegas, o Hotel NoMad Las Vegas, que conta com 293 quartos. A propriedade conta com cassino e com uma piscina inspirada no Marrocos. A gastronomia do hotel tem a assinatura do premiado chef Daniel Humm e do restaurateur Will Guidara. Vale destacar, que a dupla é responsável pelo renomado Eleven Madison Park em Nova York – eleito o melhor restaurante do mundo pela The World’s 50 Best de 2017.

Para as crianças

Hoje, a partir das 13h, acontece o Clubinho da Tia Lalala no hotel Mercure Pituba em parceria com a estilista baiana Najara Black. O evento irá celebrar o Dia das Crianças com uma tarde divertida, alegre, cheia de brincadeiras, sorteio de brindes, com show da banda infantil Unicornias Band, além da apresentação de instrutores do FITDance e muito mais. Os ingressos serão vendidos na recepção do hotel.

Curso

No próximo dia 16, a loja de decoração Domi Interiores realiza, às 15h, um Workshop sobre lançamentos, tendências e informações técnicas sobre pisos vinílicos para profissionais de arquitetura e decoração, em parceria com a Tarkett, empresa líder mundial do setor. O curso tem duração de duas horas. A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo Instagram da loja (@domi_interiores).

