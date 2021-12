Confeitaria Priscilla Diniz recebe prêmio de melhor doceria de Salvador

Os irmãos Priscilla e Alberto Diniz já estão a todo vapor com a linha Natal Encantado da Confeitaria Priscilla Diniz, que pela segunda vez faturou o Prêmio Veja como melhor doceria de Salvador.

Carnes dos deuses

Atenção, baianos que estão com passagem marcada para Paris. Acaba de ser inaugurado em solo francês o Beefbar. O restaurante, que tem filiais em Mykonos, Hong Kong, Mônaco e Dubai, é um verdadeiro paraíso das carnes. Tem entrecôtes, carne de Kobe e burgers, vindos dos melhores fornecedores do mundo. Em Paris, ele está localizado em um prédio, em art nouveau, que existe desde 1985, na 5, Rue Marbeuf. Vale a visita!

Moda

Virou moda em hotéis e padarias servir pão francês cortado no meio com leite condensado. Tudo porque o presidente eleito Jair Bolsonaro foi filmado tomando café com a iguaria criada pelo próprio, numa tarde em sua casa no condomínio da Barra da Tijuca (RJ).

Livro do papa

Acaba de sair do forno pelas Edições Loyola o livro Sabedoria das Idades do Papa Francisco, sobre os idosos. Com mais de 250 entrevistas feitas em 30 países e de 85 histórias, o universo dos veteranos, com suas flores e dores, é comentado pelo pontífice. O que ele prega é “uma aliança entre jovens e idosos”.

Em Salvador

Pelo terceiro ano consecutivo, a psicóloga e hipnoterapeuta Rosa Basto embarca diretamente das terras lusitanas para Salvador trazendo sua expertise. A profissional, que faz sucesso em um quadro no programa nacional A Tarde É Sua – TVI Portugal, ministra nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de dezembro, o curso de formação em programação neurolinguística terapêutica para profissionais de saúde na sede da Arcadia Institute, instituição local que promove cursos com certificação internacional, inclusive na área de hipnose clínica.

Em Miami

Hoje, a CasaCor aterrissa em Miami. Em sua segunda edição na cidade norte-americana, terá o edifício Brickell City Centre como palco. Por lá, renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas de todo o mundo e localmente para apresentar seus estilos distintos, juntamente com o mais recente mobiliário, arte, tendências de cores, têxteis, iluminação, acessórios para casa e cultura global.

Novos rumos

Richard Alves, que por dois anos esteve à frente da Secretaria de Turismo de Porto Seguro, foi nomeado diretor do Grupo Porto Seguro de Hotéis, que inclui o Porto Seguro Eco Bahia e o Porto Seguro Praia.

Na telona

Dr. Elsimar Coutinho estará em breve na telona. A vida e a carreira do endocrinologista vai virar documentário, e a produção será do cineasta Bruno Barreto, responsável por longas de repercussão internacional, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Beijo do Asfalto e Gabriela, Cravo e Canela. Barreto ficou fascinado pela história do renomado médico baiano, ícone da medicina mundial e um dos endocrinologistas mais requisitados do Brasil. Para quem não sabe, foi o Dr. Elsimar Coutinho quem desenvolveu o primeiro anticoncepcional de uso prolongado e os implantes hormonais. Aos 88 anos de idade e com 63 anos de carreira, o médico ainda está na ativa atendendo em quatro clínicas, incluindo duas próprias: em Salvador (onde reside) e São Paulo – reinaugurada recentemente em novo endereço, no bairro de Moema. Viva Elsimar!

Implantodontista Rodrigo Queiroz

No último final de semana, o implantodontista Rodrigo Queiroz, da clínica Evolute, participou em Praia do Forte da 24ª edição do Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. Ao lado de especialistas do Brasil e do mundo, Queiroz acompanhou todas as novidades da área no evento, que discutiu Os limites da odontologia minimamente invasiva. O Brasil é um dos países que mais realizam procedimentos da odontologia estética.

Rogério Schaffer é o novo executivo de vendas da companhia aérea italiana Alitalia. Ao longo de sua carreira, Schaffer acumulou 18 anos na American Airlines na mesma função, atuou por cinco anos como gerente de vendas da US Airways e, recentemente, deixou a função de gerente comercial da agência de viagens Rio Travel

A partir de agora, a maquiadora e cabeleireira Eva Marrie faz parte do salão Tony Zaga Hair Studio, que fica localizado no Centro Empresarial Joventino Silva, Itaigara. Marrie, para quem não sabe, é expert em alongamento

