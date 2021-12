Conceição Evaristo lança "Histórias para Adormecer Menino Grande"

Vencedora do Prêmio Jabuti 2015 com o livro de contos Olhos d'água, Conceição Evaristo lança o romance Histórias para Adormecer Menino Grande. Na obra, uma mulher de idade avançada recorda as relações amorosas.

Tom Welling interpretou o Super-Homem na série Smallville

Para as comemorações de 80 anos do Super-Homem, o ator Tom Welling, que interpretou o herói na série Smallville, estará no Comic Con Experience, que acontecerá de 6 a 9 dezembro, em São Paulo. O evento, que atrai gente de todos os lugares, é considerado o maior festival de cultura pop do mundo.

Don Juan é um dos representantes da nova geração do sertanejo na Bahia

O talentosíssimo cantor Don Diego, um dos representantes da nova geração do sertanejo na Bahia, passou pela capital de Goiás para gravar o primeiro single de novo EP, o primeiro da carreira com cuidados especiais. A música, intitulada Por Isso que eu Não te Deixo, é uma composição da Single Hits Produções Artísticas, a maior indústria de música do País. O novo trabalho tem produção musical de ninguém menos que Shelly Moreira, um dos mais requisitados do Brasil (envolvido na produção de grandes artistas da música sertaneja, como Jorge e Mateus, Michel Teló, Bruno & Marrone, entre outros).

Nathalia Velameassina na mostra Casas Conceito o Studio Pitangueira

A bonitona Nathalia Velame com o maridão Rafael Gonçalves, na abertura da mostra Casas Conceito, que já está acontecendo, no Horto Florestal. A profissional assina na mostra o Studio Pitangueira, onde oferece ao tema Raízes um ambiente revestido por painéis de madeira sustentáveis e ecologicamente corretos, que dialogam com o conceito de sustentabilidade da mostra.

Menos química

Tem novidade das boas no mundo da beleza. A marca de cosméticos Almanati lança no mercado nacional a primeira linha para tratamento da pele acneica e oleosa 100% natural, desenvolvida com ingredientes orgânicos e um exclusivo complexo botânico. A linha reequilíbrio Almanati tem como principal objetivo restabelecer, como o próprio nome já diz, o equilíbrio da pele oleosa ou acneica. Para isso, foram mapeadas todas as necessidades dessa pele em desequilíbrio (como a produção de sebo, atividade de comedões, inflamações, vermelhidão, sensibilidade, descamação, coceira, fragilidade) e selecionadas as plantas com mais benefícios para esse conjunto. Tudo isso para oferecer ao mercado uma alternativa de tratamento 100% natural com eficácia comprovada, trazendo segurança e mais saúde para os consumidores. O ponto-chave da linha é o exclusivo complexo botânico elaborado com 13 plantas poderosas. Tudo de bom!

A Natan voltou

Que notícia boa, meus leitores! A Monte Carlo Salvador Shopping celebra em agosto a volta ao mercado nacional de uma grife de relógios que fez história no País: a Natan. Referência em design, qualidade e tradição, a marca criada pelo empresário ucraniano Natan Kimelblat e adquirida pelo grupo em 2014 se transformou em sinônimo de luxo e elegância ao longo de quase 50 anos de existência. Entre os primeiros produtos chancelados pela qualidade Natan e à venda exclusivamente na Monte Carlo estão desde novas criações a símbolos da alta relojoaria de diferentes épocas. Verdadeiras joias de pulso para marcar com estilo as horas de um público exigente, a partir de conceitos diferenciados, como a engenharia mecânica, escolha de materiais e design moderno dos relógios que atravessaram estilos e gerações.

Descanso

Bruna Marquezine foi orientada a evitar grande exposição com Neymar pelas próximas semanas. A ordem veio de uma empresa que cuida da imagem de grandes celebridades. Eles querem que a atriz descanse a imagem e foque apenas nas campanhas publicitárias.

Van Gogh nos pés

A Vans e o Van Gogh Museum apresentam uma coleção que utiliza as obras-primas de Van Gogh nas estampas dos calçados e algumas peças de vestuários. O mais bacana disso é que o museu dedicará parte dos lucros do projeto para a preservação do legado e obras do pintor, garantindo o acesso das mesmas para as futuras gerações.

Quincy em documentário

Uma boa notícia para os fãs do mentor do Michael Jackson! A Netflix comprou os direitos mundiais de Quincy, documentário sobre Quincy Jones. Para quem não sabe, Quincy foi produtor do álbum mais vendido de todos os tempos, Thriller. O serviço de streaming pretende lançar o filme em 21 de setembro ao redor do mundo, com uma breve passagem pelos cinemas nos Estados Unidos, a fim de qualificá-lo para o Oscar 2019. Rashida Jones, filha do produtor, codirigiu Quincy com Alan Hicks, responsável pelo documentário de jazz Keep On Keepin’ On (2014).

