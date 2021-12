Companhia de hotels anuncia contratação de novo diretor de vendas

A GJP Hotels & Resorts anuncia a contratação do novo diretor de vendas da companhia, o executivo Rodrigo Napoli. O moço tem vasta experiência na área turística e acumula passagens por grandes empresas do segmento, como Avianca Brasil, Vialandauto, Sofitel Ibirapuera, Grand Hyatt São Paulo, Reinassance São Paulo, entre outras.

Vânia Abreu realizará shows em Salvador no início de setembro

A talentosíssima Vânia Abreu se apresenta nos dias 1º e 2 de setembro no Teatro Sesc Casa do Comércio, a partir das 20h. Imperdível!

Jhone Amaral e Désiree Oliveira modelam para loja MJr. Store Imports

O escritor Jhone Amaral e a modelo Désiree Oliveira estrelam a campanha da nova coleção da loja MJr. Store Imports. O autor da saga literária Noites e a modelo da Mega Model Bahia estampam as fotos com peças cheias de estilo e beleza. O ensaio fotográfico foi realizado na cidade de Madre de Deus (Bahia), com fotos de Beatriz Silva e produção de Marcos Vinícius.

Armando Avena lança livro nesta quarta-feira

O escritor baiano Armando Avena lança hoje, a partir das 18h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o livro Maria Madalena: O Evangelho Segundo Maria (A história contada pelas mulheres). Nesta obra, o autor, que é membro da Academia de Letras da Bahia, se baseia num evangelho cóptico do século passado que coloca Maria como discípula de Jesus e forjadora do seu pensamento.

Hyatt premiado

A rede Hyatt no Brasil está em festa! É que a renomada marca hoteleira acaba de ser premiada também pelo cuidado com aqueles que são fundamentais para a excelência no serviço de seus hotéis: os funcionários. Pela primeira vez concorrendo como rede, da qual participaram da pesquisa os hotéis Grand Hyatt São Paulo, Grand Hyatt Rio de Janeiro e Hyatt Place São José do Rio Preto, o grupo foi premiado como Great Place to Work nas categorias Hotelaria e Nacional. Para isso acontecer, a Hyatt no Brasil criou programas específicos voltados aos funcionários com o objetivo de reforçar a missão, visão e valores da empresa; mostrar ao empregado o valor de seu trabalho para os clientes; e reforçar o orgulho pela organização e pela qualidade dos serviços e produtos.

Barracos em livro

Já nas livrarias, A Farra dos Guardanapos – O último baile da Era Cabral. Nesta obra, o autor Silvio Barsett reconstitui cada momento do banquete, passando pelo requintado cardápio e até por um “barraco” ocorrido em pleno salão, em uma noite de luxo e ostentação em Paris. O relato foi construído a partir de informações de quem esteve na mansão da Avenida Champs-Elysées: os convidados, os profissionais que ajudaram a preparar o evento e os assessores encarregados de mantê-lo na penumbra por tanto tempo.

Alerta

Se você tem mania de tomar café com o estômago vazio, é bom ficar atento. Uma pesquisa publicada pela revista americana Reader’s Digest aponta que beber café logo de manhã prejudica o sistema digestivo. Segundo os pesquisadores, o café, quando entra em contato com o estômago, produz ácidos estomacais que podem danificar as paredes do próprio órgão, causando indigestão e azia. Beber café com o estômago vazio também altera todo o ciclo circadiano do corpo, fazendo com que o nosso ‘relógio biológico’ deixe de funcionar de forma eficaz por conta da alteração nos níveis de cortisol – hormônio que mantém o corpo alerta e com energia. O médico Adam Simon, diretor da PushDoctor.co.uk, alerta que beber café com o estômago vazio pode potencializar o nervosismo, a ansiedade e outros efeitos colaterais, incluindo alterações de humor. Vamos combinar que não custa nada ingerirmos algo antes de tomar o nosso famoso cafezinho.

Mercado de luxo

Mesmo com a crise, o mercado de luxo continua crescendo, principalmente o mais ligado a experiências como gastronomia e turismo. De acordo com um estudo da Euromonitor, o setor deve apresentar um crescimento de 2,5% em 2018, e até 2022 este número será de 10%. A expectativa positiva do mercado de luxo para os próximos anos deve compensar a queda de 8,5% nesse setor em 2017, que fez com que o Brasil caísse duas posições no ranking global e ficasse na 22ª posição.

Receptivo

Uma boa notícia para os viajantes. O Brasil acaba de ganhar mais uma opção de receptivo e outros serviços em países árabes e norte-africanos. A Rida International Travel & Tourism convidou Silvana de Oliveira para administrar seus interesses no mercado brasileiro e latino-americano e, desde hoje, a executiva, ex-Etihad e Emirates, conta com a companhia de Enzo Avezum, da I Tour.

Brasileira em Lisboa

A escritora e integrante da Academia Brasileira de Letras Nélida Piñon se mudou de mala e cuia para Lisboa. Recentemente ela foi homenageada em Cambadas (Espanha), onde recebeu do presidente da Galícia, Alberto Feijóo, o título de Dama Sereníssima del Albariño.

