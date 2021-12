Com medo da morte, Silvio Santos descarta convite de escola de samba

Silvio Santos disse não para a escola de samba paulista Acadêmicos do Tatuapé, que estava planejando homenagear o apresentador no próximo Carnaval. Silvio alegou ter viagem agendada para fora do Brasil.

Só que o motivo de ter negado não é viagem nenhuma. É que o dono do SBT foi orientado por uma cigana americana a não aceitar nenhum convite de entrevista nem de homenagens.

O apresentador, que consultou a vidente no ano passado, afirma que, caso contrário, poderá morrer logo em seguida. Essa é a mesma mulher que Silvio jura que previu que o Brasil perderia por 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014.

