No próximo domingo é Dia dos Pais e a coluna Farol de A TARDE faz uma homenagem especial para esses moços que são considerados verdadeiros heróis. Alguns mais modernos, descolados, outros mais experientes, cada um com seu jeito paizão de ser, mas todos com uma missão: educar e criar os filhos com dignidade e devoção. Fica aqui também o nosso carinho especial àqueles homens que são pais do coração, os que assumem o papel e cumprem de forma determinada essa missão de vida. Viva os nossos pais!

Coluna Farol homenageia pais famosos | Foto: Divulgação/ATarde

