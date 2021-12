Claudia Leitte é homenageada por irmãs arquitetas na Casa Cor Bahia

Claudia Leitte ficou radiante com a homenagem realizada pelas irmãs Ana Paula e Ana Claudia Nonato, da Dois A Arquitetura, na Casa Cor Bahia 2018. O projeto que tem a cara da cantora possui um estilo contemporâneo com harmonia, elegância e atemporalidade. Uma base neutra é explorada com volumetria e texturas que, juntas, ilustram a mulher que já foi namorada, noiva e, hoje, é esposa e mãe. Cheio de personalidade, como a própria Claudinha, o ambiente celebra uma bela história de amor através de artefatos, móveis e uma iluminação especial. Peças de expoentes da arte contemporânea também fazem parte do espaço imprimindo fortes contornos dos mestres Bel Borba, Jenner Augusto, Mario Lopomo e Fátima Tosco, além de uma reprodução da icônica obra Marylin, do pai da pop arte, Andy Warhol, em serigrafia. Os amantes da decoração podem conferir o espaço em tributo à diva até o dia 11 de novembro, na Casa Cor Bahia, na Chácara Baluarte, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

No dia 19 de outubro (sexta-feira), a loira Paula Toller retorna a Salvador para apresentação inédita no Teatro Castro Alves. O show Como eu quero será realizado a partir das 21h numa performance tête-à-tête com o público. No repertório, a artista traz uma seleção que contempla toda a sua carreira solo e no Kid Abelha.

No último dia 30, o gatíssimo Rafael Linhares ganhou almoço festivo para celebrar sua primeira eucaristia, realizada no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que fica localizado no Colégio Antônio Viera. Sua avó Lourdinha Linhares (presidente do TRT Bahia) marcou presença na comemoração.

Bernarda Lyra recebeu a cantora Carla Cristina em seu badalado Spa das Unhas, que funciona no Empresarial Serv Center (Pituba).

Crescimento

Conhecida no mercado brasileiro de hospedagens, a Bedsonline anunciou um crescimento de 7% no número de agências registradas, chegando a um total de 6,1 mil neste ano. São Paulo foi a cidade mais importante para os negócios da empresa no país, sendo seguida por Gramado (RS), Rio de Janeiro, Maceió e Salvador.

Chromebook Plus

A Samsung, anuncia a chegada da nova versão do Chromebook Plus ao Brasil. Trata-se de um notebook 2 em 1 que busca oferecer praticidade devido ao Chrome OS e todos os aplicativos online do Google – valorizando também a elegância, o conforto e a usabilidade que fazem parte da essência da linha.

Moscow Mule

Sempre em busca de lançamentos que tenham fit com o público brasileiro, a Spicy, apresenta a marca alemã Wolff. A curadoria Spicy aposta em um item para colecionadores, a nova Moscow Mule. A caneca é toda em cobre e seu nome homenageia um drinque clássico e agora totalmente absorvido pelo cardápio do brasileiro, feito com vodca, cerveja de gengibre e limão, finalizado com clara de ovo e xarope de açúcar.

Novo resort

Uma boa notícia para os baianos que amam Alagoas. O Grupo Amarante acaba de anunciar o Japaratinga Lounge Resort com sistema all inclusive premium. O empreendimento fica a dez quilômetros de Maragogi e está previsto para inaugurar no primeiro trimestre de 2019.

Terapia Cognitiva

O VII Congresso Brasileiro de Terapia Cognitiva da Infância e Adolescência ocorrerá de 22 a 24 de novembro no Fiesta Bahia Hotel. Serão debatidos dez eixos temáticos: protocolos em TCC, modelos transdiagnósticos, ACT, DBT, terapia do esquema, mindfulness, darwinismo na clínica, avanços em neurociências, neuroeducação e prevenção. O principal nome entre os conferencistas internacionais vem dos Estados Unidos: Steven Hayes é o criador da Teoria das Molduras Relacionais e da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Além da conferência durante o congresso, ele apresentará exemplos de técnicas terapêuticas para atividades clínicas em um workshop exclusivo sobre as aplicações da ACT à saúde e ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Para inscrições e informações sobre o evento, acesse o site.

adblock ativo