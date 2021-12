Chico Brown irá lançar álbum com música gravada com Chico Buarque

Em breve, Chico Brown, filho de Helena Buarque de Hollanda e Carlinhos Brown, irá lançar seu primeiro álbum. Sua projeção musical passou a ganhar forma em agosto com o lançamento de Massarandupió, música composta em parceria com Chico Buarque que faz parte do último disco do avô, Caravanas.

Tidelli na Casacor

Mais uma vez, os móveis da Tidelli, da queridíssima Tatiana Mandelli, marcam presença em dois ambientes na Casacor Bahia 2018, na Chácara Baluarte, onde será realizada até o dia 11 de novembro, no Santo Antônio Além do Carmo. No suntuoso casarão, os amantes da decoração e do paisagismo não podem deixar de conferir, o Deck Mirante do Cais, assinado por Sonja Lopes e Núbia Caloula, e o Jardim do Carmo, projeto das designers de interiores Alana Siquara, Nancy Ribeiro e Lívia Imbassahy. Os dois ambientes destacam peças da coleção Misturas e Texturas 2018/2019, que já ocupam as lojas da Tidelli em todo o país e na sua loja-conceito em Salvador, na Alameda dos Sombreiros, 1.181, Caminho das Árvores.

Festival

A acessibilidade está entre as muitas novidades do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, que acontece em Salvador, de 23 a 28 de outubro, em vários teatros e espaços públicos da capital baiana. O público poderá conferir, espetáculos assinados por artistas de várias partes do Brasil e do mundo. Cinco apresentações de teatro da programação contarão com tradução simultânea em Libras, a língua brasileira de sinais. Para conhecer a programação completa do Fiac Bahia 2018, basta visitar o site do festival.

Edição especial

Após 50 anos, o primeiro livro de contos de Moacyr Scliar, O carnaval dos animais, ganhará, no próximo mês, edição especial pela Editora L&PM. Na obra, o carnaval é o momento em que a ordem é subvertida e os demônios, liberados.

Compras pelo celular

Compras pelo celular no Brasil dobraram nos últimos três anos. Os dados são da pesquisa Panorama – Comércio Móvel no Brasil, da Mobile Time com a Opinion Box, que entrevistou 2.069 brasileiros que acessam a internet e possuem smartphone. Há três anos, o número de usuários de mobile que haviam comprado pelo aparelho era de 41%, chegando a 80% em 2018. O avanço nesses três anos está diretamente relacionado à popularização dos smartphones no País, junto com a evolução dos apps de e-commerce, segundo o estudo. Por conta disso tudo, 69% dos consumidores móveis afirmam que preferem comprar pelo smartphone do que pelo computador. Na edição anterior da pesquisa, em abril deste ano, eram 63%. A preferência pelo mobile, segundo o estudo, decorre, provavelmente, do menor acesso a computadores entre as classes C, D e E, que têm acesso facilitado aos celulares.

Biergarten

No próximo dia 21 (domingo), a partir das 15h, o Trapiche Barnabé recebe o evento Biergarten, que celebra três anos de sucesso. Para animar a festa, Adelmo Casé, Márcio Melo e DJ Secretinho. E, como algumas coisas nunca mudam, o Biergarten é inspirado nos jardins de cerveja de Munique (Alemanha) e contará com mais de 20 rótulos de cervejas artesanais, destacando a família Colorado, Brahma Extra, Serramalte e Wals.

Artistas assinam a autoria da exposição coletiva Bahia – Pequenos Formatos

Os renomados artistas plásticos César Romero (foto), Bel Borba, Juraci Dórea e Leonel Mattos assinam a autoria da exposição coletiva Bahia – Pequenos Formatos, que entra hoje em cartaz no Museu de Arte Contemporânea Raimundo Oliveira, em Feira de Santana (BA). A mostra, que em pequenos espaços mostra os trabalhos dos cinco artistas, cada um com seu abecedário, fica em cartaz até dia 20 de novembro. A concepção da exposição é inédita, original, simples e direta ao olhar.

A 28ª edição da Made In Bahia será realizada de 22 a 27 de novembro no Porto de Salvador. Criada pela produtora Vera Pontes, a feira é referência e destaque por oferecer diversas opções de roupas femininas, masculinas, infantis, fitness, praia, calçados, acessórios, bolsas e muito mais. O evento fashion reúne fabricantes de todo o Brasil com lançamentos de coleções.

Ontem o bonitão Bruno Arcoverde (que em breve fará residência médica em São Paulo) comemorou mais um ano de vida, ao lado da mãe Cristina. A coluna Farol deseja felicidades!

