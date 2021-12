Carlinhos Brown é homenageado pelo trabalho na Associação Pracatum Ação Social

No último dia 21, a Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil promoveu a 2ª edição do almoço empresarial no restaurante Amado. O evento, que teve patrocínio da Neoenergia, Santander, Abrescco, Air Europa, PWC e Cesce, contou com a presença do advogado Antônio Peres Jr., do presidente da Câmara Espanhola, Sérgio Rial, e do cantor Carlinhos Brown, que foi homenageado pelo seu trabalho social à frente da Associação Pracatum Ação Social (Apas).

Giovanna Antonelli desenvolveu uma coleção de bolsas em parceria com a Semax

Giovanna Antonelli, que está dando um show na pele de Luzia, na novela Segundo Sol, desenvolveu uma coleção de bolsas em parceria com a Semax. “É difícil escolher uma peça favorita dentro de uma coleção na qual eu me enxergo tanto! A inspiração é a mulher brasileira, essa mulher que se gosta, que precisa de praticidade, mas que não abre mão de ter um estilo próprio, uma liberdade na hora de se vestir”, contou Giovanna. A linha conta com bolsas de diversos tamanhos, com alça transpassada, mochilas pequenas, necessaire, carteiras e até pochete.

Elizza Barreto lançou seu livro no dia 22 de setembro

Baiana radicada em São Paulo, a psicóloga Elizza Barreto desembarcou no último dia 22 em Salvador para o lançamento do livro “Cappuccino de Chocolate com Creme” (Editora Multifoco), sua obra de estreia. “Eu criava histórias em minha cabeça antes mesmo de saber desenhar letras. Confesso que já tentei me encontrar nas mais de quinhentas histórias que li durante a vida, nos choros e gargalhadas, mas esse caminho só foi possível quando desenhei minhas próprias palavras, e não parei”, destaca a escritora.

No último final de semana a dermatologista baiana Andrea Botto, da clínica que leva o seu nome, no Hospital da Bahia, esteve em São Paulo ao lado de renomados especialistas do país no evento Body On Top 2018.

Litoral em alta

O nosso litoral brasileiro foi apontado pelo Airbnb como um dos destinos da moda para o próximo ano. As projeções são baseadas nas reservas feitas até o momento pela plataforma de aluguel de quartos e casas por temporada para o primeiro semestre de 2018.

Filantropia

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, lançou o Bezos Day One Fund, uma nova iniciativa filantrópica, com um compromisso inicial de dois bilhões de dólares para ajudar famílias desabrigadas e criar pré-escolas para comunidades de baixa renda. O executivo possui uma fortuna estimada em mais de 160 bilhões de dólares e é atualmente o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Que ele não esqueça do nosso Brasil.

Em alta

A Interparfums, que detém a licença de marcas como Montblanc, Jimmy Choo e Coach, registrou resultados ligeiramente acima do esperado no primeiro semestre do ano. A empresa registrou um lucro líquido semestral de 25,2 milhões de euros, um aumento de 16%, acima das estimativas dos analistas da Factset, de 23 milhões de euros.

Nova plataforma

O Brasil tem um talento e um potencial gigantesco para empresas inovadoras na área de finanças. Tanto que Abílio Diniz anda estudando vários modelos de fintech. Ele quer criar uma plataforma de pagamentos eletrônicos e crédito ao consumidor a partir do balcão do Carrefour.

Até breve

A queridíssima Carla Visi, que ficou famosa em todo o Brasil quando comandou a banda Cheiro de Amor, está de mudança para Portugal. A baiana, que também é jornalista e gestora ambiental, foi aprovada na seleção de mestrado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Para dar um “até breve” ao público baiano, a cantora irá se apresentar com o show Canto da Bahia para o Mundo – Adeus não, me diga até breve, dia 28 de setembro, às 20h, no Espaço Luminah, localizado no bairro de Stella Maris.

No Brasil

De 27 a 30 de setembro, Kim Phuc Phan Thi, a garota que ficou mundialmente conhecida por protagonizar a icônica imagem durante a Guerra do Vietnã, em 8 de junho de 1972, estará no Brasil para lançar sua autobiografia A menina da foto – Minhas memórias: do horror da guerra ao caminho da paz. Na foto registrada por Nick Ut, fotógrafo da Associated Press, Kim tinha 9 anos de idade e havia acabado de ter o corpo queimado após um ataque a bomba ao vilarejo onde morava com a família. Ela corre sem roupas em meio a crianças e soldados e chamou a atenção do fotógrafo, que, após o clique, ajudou a socorrê-la e tornou-se um amigo pessoal durante toda sua vida.

