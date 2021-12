Cantor baiano assina contrato com a Universal Music

O cantor baiano Shauan Prado (filho de Marcionílio, um dos precursores do axé) acaba de lançar no mercado gospel o seu primeiro single pelo selo C1C2 Produções intitulado Provisão no Deserto. A canção, que já está disponível em todas as plataformas digitais de streaming, está sendo distribuída pela Universal Music. A música foi composta numa parceria entre Weberth Jardim e Misaias Oliveira, foi gravada no Braz Trax Estúdio com direção de áudio de Kleyton Martins.

Mulheres Abayomi

Foi lançado no último dia 24, na Escola de Belas Artes, o livro As Mulheres Abayomi, de Adilson Passos. Símbolo de resistência, tradição e poder feminino, as bonecas Abayomi, feitas em retalhos de pano, contribuem para o reconhecimento do valor da identidade negra do povo brasileiro, um referencial positivo para o imaginário do universo infantil. O livro fala sobre igualdade de direitos e deveres, respeito e amor fraterno, pontuando a força guerreira criativa das mulheres como alquimia de transformação.

Baiano em Congresso

No último final de semana, o professor doutor e cardiologista Mário Abreu foi palestrante convidado do XXVIII Fórum Científico – Congresso Internacional de Ciências Cardiovasculares, que aconteceu em Maceió. O médico baiano falou sobre “técnica de troca valvar mitral com cardio carrousel” e sobre “tratamento cirúrgico do choque cardiogênico”. Dr. Mário Abreu também foi o coordenador de uma mesa sobre “tópicos relevantes em doenças cardiovasculares. O Congresso Internacional de Ciências Cardiovasculares é um dos mais renomados eventos da área no país e, além de reunir profissionais de todo o Brasil, traz sempre convidados internacionais, para discutir os principais avanços na área de cardiologia.

Gastronomia em livro

A Editora Alaúde chega ao mercado lançando Culinária brasileira, muito prazer, da jornalista gastronômica Roberta Saldanha. A danada reuniu mais de cinco anos de pesquisa e cerca de 170 receitas de diversos profissionais da culinária nacional, criando um verdadeiro guia geográfico gastronômico nacional. Na obra, a autora apresenta diversos ingredientes, bebidas e pratos principais típicos de cada região e suas curiosidades.

Poesia em Salvador

O belíssimo navio MSC Poesia, da MSC Cruzeiros, iniciou no último dia 13, sua viagem rumo ao Brasil. O transatlântico saiu de Marselha, na França, e navegará por 20 noites nessa ligação. No dia 28 de novembro, o navio chega a Salvador e fará escalas em Ilhéus e no Rio de Janeiro, antes de chegar a Santos (SP), no dia 2 de dezembro, para iniciar a sua temporada no Brasil. Até março de 2019, o navio zarpará do porto santista e fará um itinerário para a Argentina e o Uruguai. O roteiro contempla escalas em Punta Del Este e na cidade de Montevidéu, ambas no Uruguai, além de Buenos Aires, com pernoite, para que os hóspedes possam aproveitar o que há de melhor na capital portenha.

Virada concorrida

O Réveillon Maré Blú 2019 já está causando na cidade. A ‘Arena All Inclusive’, um dos espaços mais disputados, acaba de entrar em seu segundo lote. O evento completa 9ª edição em Vilas do Atlântico e traz para a chegada do novo ano os cantores Saulo Fernandes e Durval Lelys. A festa, que oferece serviços exclusivos, será realizada na rua Praia de Ipanema – Quadra 9, Lote 03 (Praia de Vilas) –, próximo ao Vilas Tênis Clube, a partir das 21h30. A abertura terá show da banda ÊaJack e à 0h a tradicional queima de fogos.

Congresso latino

Começa amanhã e vai até 30 de novembro o XXXIII Congresso Latino-Americano de Análise Transacional: “Olhares, possibilidades e soluções” (Conglat). A programação inclui cursos, palestras, conferências nacionais e internacionais e tem como público-alvo estudantes, profissionais das áreas da saúde, organizacional, esportiva, desenvolvimento pessoal e profissional e interessados na temática. O evento conta com o apoio da Associação Latino-Americana da Análise Transacional (Alat) e vai ocorrer nos quatro auditórios da Associação Baiana de Medicina (ABM) – Rua Baependi, 162, Ondina.

Celebrando 10 anos de carreira, a design de interiores Bianca Coelho inaugurou uma filial do escritório BC no Atlântico Belvedere, na Praia do Buracão, Rio Vermelho

O espaço “pé na areia”, chamado Casa Du Arte, além de inspirar as mais esplêndidas dicas e orientações, também funciona como uma loja onde o cliente encontra mais de 500 objetos exclusivos e diferenciados, escolhidos a dedo, em viagens pelo mundo nas quais a profissional apura todas as tendências do universo do decor.

O famoso chef Claude Troigros vai lançar em breve um livro sobre sua trajetória. Além do livro, o danado prepara uma linha de biscoitos de polvilho

Dudu Guinle vai passar o Réveillon em Trancoso

adblock ativo