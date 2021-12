Camila Coelho firma parceria com a Lancôme e lança edição limitada

A Lancôme acaba de firmar uma parceria e tanto para sua nova coleção de batons. Entrando na onda dos influenciadores digitais, faz dobradinha com a brasileira Camila Coelho, que tem sete milhões de seguidores no Instagram e 4,5 milhões no YouTube, onde possui dois canais. Camila assina nova coleção chamada L’Absolu Rouge em edição limitada, com dez cores que vão do nude ao vermelho. Vale lembrar que Lancôme já fez parceria com grandes grifes, como Proenza Schouler e Alber Elbaz.

A escritora baiana Vitória Morais lança livro sobre os questionamentos incessantes sobre a vida

Foi lançado no último sábado Aos Martírios da Infância, novo livro da escritora baiana Vitória Morais. A obra, publicada pela Viseu, contém teor filosófico. Desta vez, a autora, sobrinha-neta do educador baiano Anísio Teixeira, retorna questionamentos incessantes sobre a vida. O livro trata da personagem Aurora, que após completar 30 anos de idade retrocede à infância com diversas descobertas, experiências e opiniões.

Novo projeto reúne Manno Góes, Faustão e Adelmo Casé

Manno Góes, Faustão e Adelmo Casé estão juntos em um novo projeto: a banda Lê Fulerê. A estreia será no dia 2 de setembro (domingo), no Fera Palace Hotel. O agito começa em pleno pôr do sol, às 17h30, em uma festa para 300 convidados. “Lê Fulerê é fuleiragem, alegria, festa e criatividade. É o conceito de audiovisual, publicidade e música caminhando juntos”, conta Manno Góes.

Wagner Moura estará no elenco de filme gravado pela Netflix

Com produção Netflix, o nosso baiano Wagner Moura está na Jordânia gravando filme sobre Sérgio Vieira de Mello, morto há 15 anos. Estreia em 2019.

Toque brasileiro

Em 2019, a direção artística do Cirque du Soleil terá toque brasileiro. A nossa Deborah Colker será a primeira mulher a assinar um espetáculo da companhia. Ao lado dela, o talentoso Gringo Cardia assinará a cenografia e Berna Cappas, a direção musical. As datas do espetáculo, montado em parceria com o Bradesco, ainda não foram anunciadas.

50 anos

Em 2019, o mundo vai comemorar os 50 anos da primeira viagem à Lua, quando, em 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar no solo lunar. Ao lado de Armstrong, o astronauta Buzz Eldrin, que foi o segundo e está com 88 anos, escreveu livros e até participou de um capítulo da série The Big Bang Theory.

E inspirou o personagem (e boneco) Buzz Lightyear (Toy Story). No ano que vem, Buzz vai virar musical na Broadway, 1969 - The Second Man.

Picolé Kit Kat

Sucesso total no País na versão “barrinha”, o chocolate Kit Kat se prepara para receber um upgrade gelado. O queridinho da Nestlé vai desembarcar no Brasil também como picolé. A delícia será preparada com sorvete de baunilha, coberto com chocolate e pedaços de wafer crocante. A sobremesa já circula na Espanha, Portugal, Itália e na Alemanha.

Parkinson em livro

Portador de Parkinson desde 2014, o engenheiro químico Marcus Carvalho Fonseca, hoje com 63 anos, debruçou-se em pesquisas sobre a doença e lança o livro Parkinson – o que fazer quando o diagnóstico chega? Detalhe: segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 200 mil pessoas sofrem com este mal no Brasil.

Patinete em alta

Sucesso dos anos 1990, o patinete é a grande aposta no Vale do Silício, polo tecnológico localizado em São Francisco, na Califórnia (EUA). Pioneiras no segmento, as startups americanas Bird e Lime já disponibilizam patinetes elétricos para aluguel em mais de 60 cidades nos Estados Unidos, somando mais de um milhão de usuários. Com o sucesso nas ruas do Tio Sam, a empresa Lime se expandiu para a Europa e desembarcou em quatro cidades francesas, incluindo Paris, onde a novidade pegou com força. O modelo da Lime, que pretende desembarcar no Brasil em breve, tem autonomia de 32 quilômetros e chega a 24 km/h.

De volta

Os baianos que viveram a noite paulistana nos anos 2000 conhecem o Porto Luna. O bar que agitou São Paulo reabre as portas em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, a Brigadeiro Faria Lima. Com ambiente que remete ao estilo mediterrâneo dos bares das regiões costeiras da Grécia e Itália, e DJ tocando deep house todas as noites, a casa promete ser o novo hotspot badalado da terra da garoa.

Boy de Chanel

Atenção, marmanjos! A Chanel acaba de anunciar o lançamento (previsto para início de 2019) da primeira coleção de cosméticos para homens. Batizada de Boy de Chanel, a nova linha conta com três produtos: base leve, lia balm hidratante e caneta de sobrancelhas.

adblock ativo