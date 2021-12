Bruna Marquezine e Neymar Jr. celebram 90 anos do Mickey na Disneyland Paris

Na semana passada, Neymar e Bruna Marquezine estiveram na Disneyland Paris. Por lá, participaram da abertura do World’s Biggest Mouse Party, que celebra os 90 anos do Mickey. No Walt Disney World, em Orlando, a festa acontecerá ao longo de 2019. Mas antes disso, no fim de semana de 16 a 18 de novembro, haverá celebrações nos parques com produtos especiais.

André Clark Juliano participará da 3ª edição do Congresso de Inovação FEI – Megatendências 2050

André Clark Juliano, presidente e CEO da Siemens Brasil, considerada uma das maiores empresas de tecnologia integrada do mundo, participará da 3ª edição do Congresso de Inovação FEI – Megatendências 2050, que abordará o tema Tecnologia para uma vida de qualidade além dos 100 anos – trabalho, saúde e bem-estar. Organizado pelo Centro Universitário FEI, o evento será realizado no campus da Instituição, em São Bernardo do Campo (SP), durante os dias 16, 17 e 18 de outubro. O Congresso, que é considerado um dos maiores eventos sobre inovação do País, contará com painéis, debates e a participação de CEOs, presidentes e executivos de diferentes companhias.

Chef Marco Caria ministrará curso em restaurante do Rio Vermelho

O antenadíssimo chef Marco Caria, do restaurante Isola Dei Sapori, pilotará um curso de molhos italianos, com um jantar à italiana, com massas cheias de sabores e harmonização de vinhos com os pratos. O curso e o jantar, que rolará no charmoso restaurante do Rio Vermelho, está marcado para acontecer amanhã, em formato de aula-show, das 19h às 22h, explorando as bases da cozinha italiana, incluindo um jantar educativo, onde o chef ensinará não somente o ponto de cozimento da pasta de grano duro, para deixar as receitas com mais sabor e textura, com a utilização de molhos clássicos, fechando com chave de ouro o toque final das massas montadas no prato.

Daniel Wolff será jurado no concurso internacional Copa das Cervezas de América

No próximo dia 10, acontece em Santiago, no Chile, o concurso internacional Copa das Cervezas de América. Reúnem-se neste evento, de abrangência internacional, juízes renomados, mestres cervejeiros e amantes da cerveja de todo o mundo, caso do sommelier de cervejas, fundador e diretor da rede de lojas Mestre-Cervejeiro.com, Daniel Wolff, que será um dos jurados. Com 14 anos de história no mundo cervejeiro e no pioneirismo na geração de conteúdo sobre o assunto no Brasil, Wolff vai contribuir com experiência e conhecimento na seleção dos melhores rótulos, que serão premiados pelo concurso com medalhas de ouro, prata e bronze. Em Salvador, o Mestre-Cervejeiro funciona no bairro da Pituba.

Burle Marx

Dia 15 de novembro chega às salas de cinema de todo o país o longa Filme Paisagem, um olhar sobre Roberto Burle Marx. Dirigido e escrito por João Vargas Penna, o filme é um passeio pela arte e personalidade do paisagista, que também era pintor, cozinheiro e cantor, facetas poucos conhecidas do grande público. Narrado em primeira pessoa, o documentário é baseado em falas e textos de Burle Marx e acompanhado por imagens de suas obras.

Parceria 1

A Levi’s anunciou uma coleção em parceria com Justin Timberlake. Chamada Fresh Leaves, a linha surgiu da ideia de levar um estilo contemporâneo para as novas gerações. Para isso, Justin e a equipe de design revisitaram muitas peças icônicas da marca e adicionaram toque de seu estilo pessoal, como jaquetas camufladas, camisas xadrez, jeans e moletons. Já nas lojas!

Aparência em alta

A plataforma Booking.com encomendou uma pesquisa com 21.500 viajantes globais de 29 países que relaciona viagens e sua capacidade de inspirar nosso estilo e revela: um em cada cinco (22%) viajantes brasileiros se preocupa tanto com sua aparência que prefere esbanjar no seu guarda-roupa de férias a gastar em atividades durante a viagem. Quase metade dos viajantes globais concorda que ter uma boa aparência nas férias é essencial (48%). O número do Brasil é similar aos demais países da América Latina. Na região, os mais preocupados são os mexicanos, com um em cada quatro (23%) afirmando que prefere gastar com roupas a pagar por atividades durante a viagem. O mesmo vale para 16% dos colombianos e 14% dos argentinos.

Edição limitada

Para comemorar a última temporada de Game of Thrones, série produzida pela HBO, a Johnnie Walker lança mundialmente a edição limitada White Walker by Johnnie Walker. O novo uísque, criado pelo especialista e blender George Harper, foi inspirado nos personagens mais enigmáticos e temidos da série: os White Walkers. O uísque White Walker by Johnnie Walker chega ao Brasil em novembro. A pré-venda será realizada no site The Bar.

Parceria 2

A Natura fechou uma parceria com a rede de cosméticos Sephora. A multinacional brasileira começa a partir de hoje a vender seus produtos em canais da rede francesa no Brasil. Com isso, a Natura reforça seu investimento em uma estratégia de vendas mais diversificada, que vão além da venda direta, canal em que a marca já é líder no Brasil.

