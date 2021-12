Banda A Cor do Som apresenta show na Concha Acústica do TCA

No dia 23 de setembro, às 19h, vai rolar o show A Cor do Som 40 Anos na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Caso raro de grupo que se mantém unido e criativo em quatro décadas de carreira, A Cor do Som comemora o feito com um disco certeiro e vigoroso.

O repertório de 40 anos tanto aponta para o futuro, com cinco canções novas, quanto reafirma o passado original da banda, em sete regravações de clássicos tirados de seus primeiros álbuns. O resultado é vintage, fiel ao estilo criado por Armandinho, Dadi, Mú Carvalho, Gustavo Schroeter e Ary Dias; e contemporâneo, em refinada produção do Roupa Nova Ricardo Feghali (que também participou ao piano e nas programações e dividiu os arranjos com A Cor do Som).

Modelo mais sexy do mundo

Lais Ribeiro foi eleita novamente a modelo mais sexy do mundo em 2018, desta vez pela revista masculina Maxim USA, vendida em 75 países e que tem mais de nove milhões de leitores mensais. A morena, que atualmente mora em New York, nasceu em Miguel Alves, pequena cidade do interior do Piauí – com pouco mais de 30 mil habitantes

Gabriel Póvoas em Feira de Santana

Após lotar o Café-Teatro Rubi no lançamento do show CelloFlauta, o queridíssimo cantor e compositor Gabriel Póvoas prepara nova estreia, desta vez no interior do estado, em Feira de Santana. A apresentação, mais intimista, e com a flautista Morgana Moreno, será no sábado, dia 4 de agosto, no Zabumbar Rock Bar, local conhecido pelo fomento às artes na cidade.

No Brasil

A Victorinox não para de lançar novidades. A marca traz ao Brasil o relógio I.N.O.X. Carbon Limited Edition, com apenas 1.200 exemplares produzidos para todo o mundo. Com a pulseira elaborada com corda Paracord laranja – a cor que indica mundialmente segurança e prevenção ao perigo –, esse modelo é sinônimo de exclusividade, resistência e alta tecnologia, sempre presentes no DNA da Victorinox.

Com apenas 30 unidades à venda no País, o I.N.O.X. Carbon Limited Edition é 50% mais leve e cinco vezes mais resistente que o aço e possui caixa mate de 43 mm modelada em carbono testada no espaço, altamente resistente a arranhões. Conta com um bumper exclusivo com lanterna USB recarregável e removível, mostrador na cor verde, estilo camuflagem, com a hora militar impressa em vermelho sob o cristal de safira com triplo acabamento antirreflexo e movimento a quartzo Ronda 715 Swiss Made.

Passagens mais baratas

Você que ama viajar, é bom ficar ligado! Segundo levantamento da agência virtual ViajaNet, o preço de passagens aéreas pode variar em cerca de 25% de acordo com o dia da semana escolhido para viajar. No estudo, a segunda-feira tem o bilhete mais barato em trechos nacionais, enquanto que o domingo possui o tíquete mais caro.

A média geral de preços para viagens domésticas indica que a passagem aérea para embarque na segunda-feira é cerca de 15% mais barata em relação ao resto da semana. Por outro lado, o domingo tem um custo 25% maior em relação à segunda.

Em relação aos voos internacionais com saída do Brasil, o embarque de terça-feira tem o bilhete mais barato. O valor médio é cerca de 10% menor em relação aos preços do sábado, apontado como o mais caro da semana. Nos demais dias, quase não há variação na tarifa.

Bvlgari em Xangai

A Bvlgari inaugurou seu sexto hotel em um importante destino chinês: Xangai. O novo empreendimento conta com ambientes assinados pelo escritório de design Antonio Citterio Patricia Viel.

O Bvlgari Hotel Shangai possui 82 acomodações, que incluem 19 suítes. Dentre elas, uma opção de alto padrão, a Bvlgari Suite, com 400 metros quadrados expansíveis a 570 metros quadrados e com elevador privativo. Os quartos estão espalhados pelos oito dos 48 andares do edifício. Um luxo!

Café inflacionado

O nosso cafezinho está entre os dez mais caros do mundo, segundo uma pesquisa do banco suíço UBS sobre o custo de vida em 77 cidades. Com cada xícara custando US$ 1,5 (R$ 5,76), em média, a tradicional bebida brasileira ainda sai mais cara do que em cidades como Lisboa (R$ 2,84), Roma (R$ 3,80) e Istambul (R$ 5,41).

No topo da lista estão Doha, no Qatar, com uma xícara a R$ 24,57, e Copenhague, na Dinamarca (R$ 23,96). O café mais barato é tomado em Lagos, na Nigéria (R$ 2,38).

Correspondentes

Foi batizado de Correspondentes o livro que 20 jornalistas internacionais da Globo lançam em agosto. São mais de 100 histórias contadas por nomes como Caco Barcellos, Edney Silvestre, Ilze Scamparini e Pedro Bial, que compartilham as experiências mais marcantes da carreira, em 49 países diferentes. Promete!

Nuts em Salvador

No próximo dia 2, chega a Salvador a marca Nuts Brasil, a creperia express que surgiu há dois anos em Recife inspirada em hábitos europeus, onde o produto é feito na hora. Sucesso por oferecer uma deliciosa massa crocante, a franquia, que é parceira da Nutella, será inaugurada na capital baiana com um quiosque no Shopping Barra e terá sob o comando a dupla de empresários Victor Hugo Silva e Lorena Sampaio de Souza.

ZUM ZUM ZUM

* O nosso baiano Wagner Moura viverá o diplomata Sérgio Vieira de Mello, morto em 2003 em um ataque à sede da ONU em Bagdá, em um filme produzido pela Netflix e que deve ser lançado em 2019.

* Em apresentação única, os meninos do Batifun farão show especial na sala principal do Teatro Castro Alves, dia 12 de agosto (domingo), às 11h. O evento faz parte do projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1, e vai contar com participações especiais de Nelson Rufino e Edil Pacheco.

* No último dia 20, Paulinho Moska lançou, nas plataformas digitais, “Nenhum direito a menos”, a nova canção composta para o álbum que sai em 3 de agosto. É uma música-manifesto dele com Carlos Rennó.

* Glória Maria participou do novo CD de Martinho da Vila. A apresentadora declamou poesia musicada para o novo álbum do sambista, que, por ora, se chamará Bandeira da Fé.

* A ex-jogadora de basquete Hortência foi escolhida como a nova presidente da Comissão Nacional de Atletas, ligada ao Ministério dos Esportes.

* Salvador sediará o primeiro Workshop Coaching X, que acontece no dia 4 de agosto, às 8h, no Edifício Mundo Plaza. Entre os nomes confirmados estão o fonoaudiólogo Ivan Alexandre, a administradora Zandra Daiane e o especialista Franz Monteiro.

