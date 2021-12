Ativista Patricia Hill Collins estará na Flica 2018

A 8ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que será realizada entre os dias 11 e 14 de outubro, terá a presença da ativista norte-americana Patricia Hill Collins. O evento vai homenagear a escritora Conceição Evaristo.

Robspierre Valcacio foi contratado pela Grou Turismo

O executivo, que já atuou em grandes redes hoteleiras, como Atlantica, Iberostar e Accor, chega para fortalecer a área de eventos e incentivos. Juntamente com o gerente de atendimento e comercial, André Mattos, e com a gerente-geral da Operação Grou Portugal, Renata Maida, Valcacio estará encarregado de criar estratégias para a captação de eventos nos Estados da Bahia e Sergipe, assim como em Portugal.

No último sábado, Maria Fernanda Aras comemorou seus 15 anos com uma festa para 400 convidados, no Cerimonial Villa São José. A filha do jurista José Aras escolheu Neide Maia para capitanear o buffet e a decoração. Já os três vestidos que a aniversariante usou na luxuosa noite tiveram a assinatura do estilista Elcimar Badu.

Amanhã é dia de parabéns para o queridíssimo advogado Newton Dias.

Em Cuiabá

A empresa baiana Acqua Aroma desembarca no Mato Grosso com a abertura da primeira loja da marca em Cuiabá. A franquia será inaugurada no dia 4 de outubro no novo shopping da cidade, o Estação Cuiabá, no bairro Duque de Caxias. Com essa abertura, a Acqua Aroma vai conquistar o marco de oitava loja aberta no Brasil – a terceira inauguração somente este ano.

Realidade

Recentemente, o Wall Street Journal destacou: “A América Latina é a capital mundial de assassinatos”. O maior perigo para brasileiros e latino-americanos não é Jair Bolsonaro – é morrer com uma bala na nuca. E ressalta: “Assombrosamente, 1.379 bebês com menos de um ano tiveram morte violenta no Brasil entre 2000 e 2015, de acordo com estatísticas oficiais”. Triste!

Negócios

Ronaldo Fenômeno não brinca em serviço. O ex-jogador, que acaba de comprar o controle do clube espanhol Valladolid, já escalou uma vaga no negócio para o empresário Carlos Wizard, hoje investindo na rede Mundo Verde, além de marcas esportivas, cadeias de fast food e redes de varejo. Para quem não sabe, Wizard já é parceiro de Ronaldo numa rede de escolinhas de futebol.

Viva o Mickey

Neste ano, Mickey Mouse completa 90 anos, e a Nixon é uma das marcas que estão celebrando esta data. O ratinho mais famoso do mundo acaba de inspirar – e estrelar – uma coleção de relógios. São cinco modelos que capturaram a magia e a diversão do personagem, com direito a um Mickey no lugar dos ponteiros.

Novos resorts

Na última segunda, o grupo Meliá Hotels International anunciou as próximas aberturas da rede para as Américas, previstas para este ano e para 2019. Além dos três novos resorts de Punta Cana, que se juntam aos já existentes, para formar um “supercomplexo” hoteleiro na cidade da República Dominicana, a rede revelou durante outras duas aberturas, previstas para os próximos meses: o Paradisus Playa Mujeres, em Cancún (México), e o Meliá Iguazú, no lado argentino das Cataratas do Iguaçu, e que passou por uma reformulação.

