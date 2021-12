Álbum de Elba Ramalho reúne músicas de Belchior, Gonzaguinha e Cidade Negra

O 38º álbum de Elba Ramalho, O ouro do pó da estrada, está cheio de novidades. São 13 faixas com músicas de Belchior, Gonzaguinha e Cidade Negra. Quem assina a produção é Yuri e Tostão Queiroga.

Biografia de Freire

Em maio, a Editora Todavia lança uma biografia de Paulo Freire (1921-1997), que é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. A obra será assinada pelo professor e educador Sérgio Haddad. Vale destacar que Freire é conhecido no mundo inteiro, pois seu livro Pedagogia do oprimido foi o único do Brasil citado no projeto Open Syllabus, que lista os 100 títulos mais pedidos nas livrarias das universidades dos EUA.

Luxo nos ares

A Helibras, única fabricante de helicópteros do Brasil e subsidiária da Airbus Helicopters, acaba de entregar o primeiro ACH145 Line do mundo à empresa brasileira Bodepan Empreendimentos Agropecuários e Imobiliários. O prefixo ACH faz referência à nova marca Airbus Corporate Helicopters, criada para o mercado de aviação executiva de luxo, oferecendo consultoria em design, customização e serviços de manutenção diferenciados. A versão ACH145 Line, fabricada na Alemanha, é sinônimo de mais sofisticação e conforto. O interior da aeronave pode ser rapidamente configurado de acordo com desejos e necessidades do cliente, que também escolhe as melhores cores e acabamentos.

Mostra de Acervo

Durante o mês de dezembro, a Paulo Darzé Galeria estará sediando uma Mostra de Acervo. Esta modalidade de exposição permite que o público tenha acesso a obras de arte contemporânea, oferecendo um panorama do que está sendo criado atualmente na Bahia e no Brasil em pintura, desenho, escultura e fotografia. Por lá, obras de Amilcar de Castro, Daniel Senise, Fábio Magalhães, Frans Krajcberg, Hildebrando de Castro, Iuri Sarmento, José Bechara, José Rufino, Manuel Caeiro, Miguel Rio Branco, Leda Catunda, Paulo Pasta, Paulo Pereira, Rodrigo Bivar, Sandra Gamarra, Sérvulo Esmeraldo, Siron Franco, Vauluizo Bezerra, Vinícius S/A e Waltércio Caldas. Entrada gratuita!

Sagaz Assador

O chef Gabriel Lobo reinventa o restaurante Sagaz, no Rio Vermelho, que passa a se chamar Sagaz Assador. Com um fogo a lenha à moda basca, o danado vem resgatando a cultura do País Basco adaptada à baianidade que corre nas suas veias. Com vasta experiência na área e chamando atenção com seus hambúrgueres na brasa em feiras de rua e de food trucks, Gabriel decidiu investir na ampliação de sua cozinha e dar continuidade à sua história sendo uma referência de boa comida em Salvador.

Baianos em Floripa

No último final de semana, os baianos Marcelo Antonioli, especialista em marketing digital para empreendedores, e Fábio Kerk, especialista em identidade de marca pessoal, participaram da segunda edição do Smart Branding, em Florianópolis. O evento chegou à segunda edição com dois dias inteiros de imersão para quem deseja vender seu produto ou serviço pelas redes sociais. Sucesso total!

O empresário baiano Luiz Mendonça (presidente do Grupo LM, maior grupo privado da Bahia e do Nordeste) esteve semana passada em São Paulo com Salim Matar, fundador da Localiza (atualmente, maior empresa de aluguel de automóveis da América Latina)

Os dois, que são amigos há mais de 40 anos, conversaram sobre o futuro do Brasil. Para quem não sabe, no governo Bolsonaro, Salim será o secretário de privatizações. A nova secretaria vai ser responsável pelos desinvestimentos, desmobilização e busca de maior eficiência na gestão dos ativos da União. Neto de libaneses, Mattar costuma dizer que muito jovem descobriu como poderia criar o próprio negócio e ter lucros: a partir do aluguel de automóveis. De família grande, ele perdeu o pai precocemente, foi office boy e trabalhou em armazém até ser dono da própria empresa.

A Safilo anuncia Andrea Bulgarelli, como diretor de transformação digital (digital transformation director)

Até então, a empresa italiana especializada em óculos, controlada pelo fundo holandês Hal, não tinha uma posição dedicada a essa atividade. Bulgarelli vai liderar o programa de e-commerce do grupo sediado em Pádua (na região nordeste da Itália), que gerou vendas de 1.047 bilhões de euros em 2017 e gerencia mais de 30 marcas em seu portfólio de licenças, incluindo Dior, Fendi, Givenchy, Moschino e Tommy Hilfiger. Este programa faz parte da estratégia direct-to-consumer implementada pela Safilo como parte de seu plano industrial para 2020.

Ontem, a médica ginecologista Ana Cristina Batalha embarcou para Milão, onde participa de mais um curso de especialização, com o médico Stefano Salvatore, considerado o “papa” do laser e maior publicador de artigos científicos do mundo sobre o laser de CO2

Na sequência, Ana Cristina seguirá para Florença, onde foi convidada para conhecer a fábrica da Deka – fabricante do Monalisa Touch (laser CO2), que possui amplo conhecimento para tratamentos ginecológicos. A médica baiana é especialista em rejuvenescimento genital e sócia da Clínica Emeg, em Salvador.

adblock ativo