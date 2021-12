Ao ouvir uma piadinha maldosa, ter uma briga com o namorado ou namorada, discutir com os amigos numa mesa de bar, ver um filme dramático, um capítulo de novela bem meloso, ler uma notícia triste... as reações dos rubro-negros nos dias atuais tendem a ser mais emocionais do que o normal. Os torcedores, aqueles que realmente se importam, estão sensíveis, vulneráveis, depois de um ano em que tudo deu errado e conseguiu ser pior que os dois anteriores, já bem ruins.

Os rubro-negros, geralmente, não gostam de relacionar seus episódios históricos aos do rival, porém, em 2018, não há como descrever os fatos sem lembrar do Ba-Vi do dia 18 de fevereiro. Até então, o Vitória vivia um mês inicial de temporada promissor, com uma equipe modesta, mas bem ajustada pelo técnico Vagner Mancini.

Depois das fatídicas ocorrências, sem reconhecimento da grande parcela de culpa dentro do próprio clube, o Vitória se fechou no casulo do ‘contra tudo e contra todos’. Era um heroísmo que um time tão frágil não podia carregar. E, assim, um flagrante desequilíbrio atingiu em cheio a Toca do Leão, com queda brusca de rendimento da equipe, totalmente modificada em relação ao começo do ano, e trocas de treinadores que jogaram no lixo qualquer planejamento tático.

A fragilidade emocional que, naturalmente, atinge os torcedores agora, é diretamente proporcional à vulnerabilidade do próprio time em campo. Com 94 gols sofridos durante toda a temporada (contando aqueles simbólicos do placar padrão após a derrota por insuficiência de jogadores no Ba-Vi antes citado), a equipe oferece um convite sensual aos ataques adversários toda vez que a bola rola.

É até curioso que o Grêmio não tenha conseguido marcar no duelo do último domingo, afinal, as facilidades encontradas por um dos melhores times do país foram evidentes. Assistir à partida foi como entrar numa cápsula e voltar ao passado por 90 minutos. Todo o vocabulário do futebol moderno perdeu sua utilidade durante aquele período.

Compactação? Com tantos espaços livres oferecidos para os gremistas avançarem com a bola, perde o sentido falar no assunto. Quebrar linhas? O grande desafio do futebol atual – que é transpor setores do campo com a bola no chão, pelo fato de as equipes usarem marcação em linhas muito próximas – não existiu para o Tricolor gaúcho. A todo momento seus meias e atacantes partiam em direção ao gol com apenas a última linha de defensores rubro-negros à frente. Talvez, paradoxalmente, a dificuldade para o Grêmio tenha sido encontrar um caminho tão fácil para adentrar a área rival. Acostumada ao toque de bola, a equipe de Renato Gaúcho trocava passes desnecessários diante das enormes brechas que se apresentavam.

Superioridade numérica

A trama mais emblemática é a número 1, com apenas 40 segundos de jogo

No infográfico, destaquei quatro dos 18 (!!!) lances em toda a partida nos quais os gaúchos protagonizaram ataques com igualdade ou superioridade numérica de atletas em relação à defesa do Vitória. E, ao contrário do que se pode pensar, apenas seis deles (33%) originaram-se de contra-ataques ou roubadas de bola no campo ofensivo. A maioria se deu em construções ‘normais’ de jogada. Isso num momento do futebol em que o jogo se desenvolve muito mais num curto espaço do campo, com raras infiltrações. De acordo com o site Footstats, o Grêmio teve 27% de sua posse de bola no ataque, 47% no meio-campo e 26% na defesa, contra, nessa mesma ordem, 23%, 42% e 35% do Vitória.

As jogadas nasciam das decisões mais simples, como um passe curto (lances 1 e 4), um giro de corpo (3) ou uma virada de bola (2). Assim, se abriam os clarões. A trama mais emblemática é a número 1, com apenas 40 segundos de jogo. O Rubro-Negro, que deveria ter sua marcação encaixada ainda num período de estudo da partida, já se vê agredido por uma ofensiva de quatro atacantes contra três defensores.

Trata-se de uma ferida exposta, que terá de cicatrizar num momento de forçada precarização na formação do elenco, com grande diminuição dos recursos devido ao rebaixamento. Há a convicção no conhecimento do técnico interino João Burse? Que se aposte nele e lhe seja dada confiança. Se não há, é preciso ser certeiro na escolha de um próximo comandante capaz de chegar e fazer as atualizações necessárias nessa anacrônica equipe.

