Vitória está na UTI, mas ainda há salvação

O Vitória está respirando por aparelhos no Brasileirão, dentro da UTI, mas ainda há esperanças na salvação. Com 88% de chances de ser rebaixado à Série B, o Leão ocupa a 19ª colocação, com apenas 36 pontos, à frente apenas do já degolado Paraná, mas um triunfo sobre o Cruzeiro, na 36ª rodada da competição nacional, no Mineirão, pode tirar o Rubro-Negro do Z-4.

Os times que lutam contra o rebaixamento têm ajudado bastante e pontuado pouco nas últimas rodadas, porém, o problema é que o time do técnico João Burse não passa confiança e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, sendo seis derrotas e quatro empates. O último resultado positivo do Vitória no Campeonato Brasileiro já tem mais de um mês, foi no dia 14 de Outubro, diante da Chapecoense, na Arena Condá, por 1 a 0.

Mas, se, hipoteticamente, o Leão conseguir derrotar a Raposa, em Belo Horizonte, terá de ligar o secador. Além do triunfo, o Rubro-Negro precisará de uma combinação de resultados para já deixar a temida zona: Chape e América-MG podem até empatar, mas Sport, Vasco e Ceará precisam perder seus confrontos. É muita ajuda!

Segundo os matemáticos, o time baiano precisa de dois triunfos e um empate para salvar-se da degola, chegando a um aproveitamento de 78% nas últimas três rodadas do Brasileirão, algo que não conseguiu durante todo o campeonato.

Sinceramente, diante de todas estas circunstâncias, até mesmo o torcedor mais fanático do Rubro-Negro está ressabiado. Mas não custa nada sonhar, pois enquanto há vida, há salvação e como diz o velho ditado: a esperança é a última que morre.

Leão precisa de dois triunfos e um empate para salvar-se da degola

adblock ativo