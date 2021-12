Um novo marco

Eis que, 15 anos depois, o Bahia volta a fechar sua participação numa edição de Campeonato Brasileiro enfrentando o Cruzeiro em Salvador. Aquele confronto de 2003 não ficou marcado apenas pela vexatória derrota tricolor, a pior do clube como mandante na história da Série A (7 a 0).

A fatídica partida, disputada na antiga Fonte Nova, também serviu como uma espécie de porta do inferno para o Esquadrão. Os cinco gols de Alex (quatro de pênalti), junto com os tentos de Felipe Melo e Mota, empurraram o Bahia para a Série B. Eu estava lá quando a Raposa ‘passou o trator’ sobre o Tricolor de Aço.

A sensação foi a de presenciar um confronto entre uma equipe amadora e sem compromisso, já entregue ao próprio fracasso, e um time profissional e sedento por recordes. Uma vergonha difícil de ser esquecida. Nos anos seguintes, vieram falsas esperanças e o fundo do poço, com duas temporadas na Série C.

De 2011 para cá, o Bahia voltou a ser frequentador assíduo da Primeira Divisão, estando fora dela somente nos anos de 2015 e 2016, quando retornou à Segundona. O time baiano vai fechar esta temporada com o principal objetivo alcançado, que é a permanência na Série A – apesar de eu crer que o clube poderia ter se mantido vivo na briga por vaga na Taça Libertadores da América por mais tempo.

Agora, o embate contra a equipe celeste pode servir como marco zero de uma nova era pelos lados do Fazendão. Aquela humilhação de uma década e meia atrás já não pode mais ser encarada como um fantasma. Hoje, ela está morta. Que seja enterrada.

Atingir sua melhor colocação no formato atual do Brasileirão (disputa por pontos corridos com 20 clubes) é o primeiro passo para consolidar a mudança de patamar, visando a evolução na tabela na próxima temporada.

O mais provável é que o Bahia permaneça na 11ª posição, que ocupa agora. Um empate com o Cruzeiro é o suficiente para mantê-la, superando o 12º lugar do ano passado – o melhor do clube dentro dos moldes atuais da Série A. Para ficar com a 10ª colocação, o Esquadrão precisa vencer e torcer para o Santos perder para o Sport, além de ter que tirar a diferença de nove gols de saldo entre ele e o Peixe.

Missão árdua

Para 2019, o torcedor azul, vermelho e branco merece ter expectativas reais de alcançar a tão sonhada vaga na Libertadores, seja pelo certame nacional ou pela Copa Sul-Americana. A hora é de qualificar o elenco. Achar um substituto para Zé Rafael (de partida para o Palmeiras) será missão árdua para Guilherme Bellintani, Diego Cerri e companhia.

A possível chegada do atacante Erik supre uma ausência que incomodou neste Brasileirão, a de um atleta rápido e com boa finalização. Se Gilberto permanecer, pode surgir uma parceria aí com farto poder de fogo. O caminho do clube, agora, é mirar o alto.

adblock ativo