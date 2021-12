Tempos vividos e perdidos

Guardiola, desde que iniciou a carreira de treinador no Barcelona, preencheu um vazio na maneira de jogar, ao criar novos conceitos e estratégias de jogo. Para isso, o técnico se preparou obsessivamente. Havia também um desejo do mundo do futebol por algo novo. Foi o encontro do talento com a dedicação e a oportunidade.

Há também uma lacuna a ser preenchida no futebol que se joga no Brasil. Estamos cansados da mesmice. Os jovens técnicos poderiam preencher esse espaço. É o que Fernando Diniz tenta fazer. Porém, além de não ter achado o lugar certo, tenho a impressão de que ele não se preparou para tanto, pois falta a ele mais consistência, conhecimento. Tomara que eu esteja enganado.

A relação dos torcedores com técnicos e jogadores é muito agressiva, neurótica, de amor e ódio. São endeusados e criticados, acima do aceitável. No primeiro jogo do Flamengo, Vitinho foi vaiado, e o zagueiro Rodrigo Caio, excessivamente criticado, por um erro técnico. Gols de cabeça também são méritos dos atacantes. Parte da imprensa inflama os protestos e/ou inicia o ruído. Os programas esportivos adoram discutir dispensa dos treinadores.

O torcedor do São Paulo não deveria ser tão duro nas críticas ao jovem técnico Jardine nem se iludir que o time está pronto, após a vitória de 4 a 1 sobre o Mirassol. Depois do jogo, um repórter perguntou a Jardine se Hernanes vai entrar no lugar de Nenê, no setor de criação, ou de volante. Isso retrata a antiga visão de que o meio-campo é dividido entre os volantes que jogam atrás e o meia que cria e ataca.

O torcedor do Flamengo não deveria também se iludir que, com as novas contratações, vai ter um timaço. Vai melhorar o elenco, o que é importante para disputar bem todas as competições, mas a equipe titular será pouco diferente, tecnicamente, da do ano passado.

O Palmeiras, com Ricardo Goulart, vai ficar ainda mais forte nas jogadas aéreas, uma das virtudes do time, ainda mais com os ótimos cruzamentos de Scarpa.

Por outro lado, o Palmeiras raramente massacra os adversários, tem amplo domínio da partida e cria muitas chances de marcar. Os gols decisivos saem, geralmente, nos momentos certos, mesmo quando o jogo está equilibrado. Por isso, há um risco aumentado de que, mesmo com um ótimo elenco, os gols das vitórias, em 2019, não ocorram com tanta regularidade e frequência. Esta proximidade entre a vitória, o empate e até a derrota foi uma das razões das desclassificações da equipe na Copa do Brasil e na Libertadores, contra times fortes, como Cruzeiro e Boca Juniors.

Na vitória por 3 a 1 do Cruzeiro sobre o Guarani, de Divinópolis, onde nasceu e vive a grande poetisa Adélia Prado, vi, pela televisão, que o estádio, as arquibancadas, o gramado, o placar com folha de papel, o banco de reservas do visitante atrás do gol – Mano Menezes reclamou bastante – e o ambiente eram iguais ou muito parecidos com o dos anos 1960, quando jogava no Cruzeiro, pelo Estadual.

Muitos vão dizer que é o futebol raiz. Outros falarão que os longos estaduais estão perdidos no tempo. Não tem de ser uma coisa ou outra. Deveria haver um campeonato mais curto, com estruturas melhores, que unisse o romantismo, o prazer de desfrutar de coisas de outras épocas, com a modernidade, a realidade atual e o negócio futebol. O bom senso e os bons marqueteiros deveriam entrar em campo.

adblock ativo