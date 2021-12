Saudade não foi o bastante

Entre os 20 clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro este ano, 17 já participaram, pelo menos uma vez, da Taça Libertadores da América. Dentro desse seleto grupo, o Bahia é aquele que está há mais tempo sem disputar partidas pela principal competição interclubes da América do Sul.

No próximo ano, essa saudade completa três décadas. Lá se vão 30 anos daquela melancólica e chuvosa eliminação diante do Internacional, nas quartas de final da ‘Liberta’ de 1989, após um 0 a 0 na Fonte Nova (o Tricolor havia levado 1 a 0, na ida, no Beira-Rio). De lá para cá, a Libertadores já recebeu times de menor expressão, como o já rebaixado Paraná, e até mesmo equipes que sequer estiveram na Série D em 2018, como o Santo André, o Paulista e o São Caetano (este chegou a ser vice-campeão continental em 2002).

Pois é. Nem mesmo tamanho período de ausência serviu como combustível para o Esquadrão se manter por mais tempo na luta por uma vaga na competição além fronteira. No ano passado, duas derrotas (para Sport e Chapecoense), justamente no momento no qual o Bahia crescia no Brasileirão, já haviam selado o adiamento do sonho.

Na temporada atual, ficou a sensação de que o clube abdicou de alimentar esperanças após a injusta desclassificação (novamente numa fase de quartas de final) da Copa Sul-Americana, frente ao Atlético-PR. O último confronto pela Série A, uma espécie de ‘mãe de todas as batalhas’ pela manutenção das pretensões continentais, foi quando o Bahia deu claros sinais de desistência do sonho maior.

Se tivesse vencido o Atlético-MG (e era bem possível alcançar tal resultado, uma vez que o time mineiro não vinha em boa fase), o Tricolor de Aço teria chances reais de igualar a pontuação do próprio Galo em caso de triunfo na partida de hoje, contra o Fluminense. Certamente, a Fonte Nova estaria lotada e a briga pela vaga no G-6 se estenderia pelas duas rodadas derradeiras.

Se não pôde contar com Zé Rafael diante do adversário alvinegro, o técnico Enderson Moreira deveria ter mandado a campo uma formação com ousadia suficiente para encurralar os atleticanos. Era ir para o tudo ou nada mesmo. Não foi difícil prever que Flávio, o escolhido para substituir Zé, não surtiria efeito ofensivo.

Somente quando o Galo, já em vantagem no placar, teve o lateral Fábio Santos expulso, Enderson resolveu arriscar, inclusive deixando o time com só um zagueiro de origem. Entretanto, a audácia foi tardia.

Vaga é obrigação

As lições de 2017 e 2018 estão aí, bem claras. O respeito dos adversários à tradição do Bahia foi resgatada. É o momento de aproveitar e traduzir tanta moral em resultados mais expressivos. Conquistar a vaga na ‘Sula’ virou obrigação a partir de agora. É hora de se acostumar a mirar objetivos cada vez maiores e tirar o ‘quase’ do meio do caminho. De vez.

