Resenha rubro-negra: Mijadas e vantagens

Meu vocábulo de palavrões diminuiu consideravelmente durante a pandemia. Não pela Covid-19, mas pela falta de jogos do Vitória no Barradão. Xingar já não é mais o meu forte, infelizmente. Porém, meu acervo de palavras que nem imaginava existir no dicionário tem crescido com os áudios do presidente Paulo Carneiro. Que diabo é peremptoriamente? Só o Vitória para me fazer abrir um Aurélio empoeirado para saber que zorra é essa. Ele meteu esta palavra na senhora mijada que proferiu contra sua equipe de marketing, após o gerente do setor, Breno Falcão, declarar que a Kappa estaria com os dias contatos no clube e que já planejava uma marca própria.

Peremptoriamente falando, abrir a boca para contar novidades sem o consentimento do mestre, por mais que Breno também seja responsável pela comunicação, é um erro primário, ainda mais quando se trata de uma gestão centralizadora. Breno Falcão nem falou inverdades. O Vitória, de fato, tinha o plano de ter uma marca própria na produção de seu enxoval, e a Kappa, apesar de ter um contrato de três temporadas, poderia deixar o clube. Entretanto, a crise acentuada pelo coronavírus congelou qualquer projeto. E, obviamente, a Kappa segue uma “parceira do clube”, como alegou Paulo Carneiro na histórica mijada peremptória.

Entretanto, não é apenas de esporros que vive o marketing do clube. Logo após o ocorrido, o Vitória lançou um novo programa para sócio: o Plano Ouro da Virada. Resumidamente, é a famosa cadeira cativa dos anos 80, mas repaginada e com data de validade. O Leão chegou a fazer algo parecido em 1984, quando vendeu quinhentas cadeiras cativas para ajudar na construção do Barradão. Quem comprasse, teria seu assento assegurado até a morte. No caso do novo plano, os 300 sócios contemplados terão acesso ao estádio e todos os benefícios de um associado durante 10 anos. Para o torcedor que tem bala na agulha e dinheiro sobrando, é uma chance de ouro (rá!). Vale a pena. Apesar de o regulamento não contemplar tal informação, o jurídico do clube também assegurou que este associado não paga nenhum excedente caso tenha algum reajuste ao longo do tempo nos planos de sócio.

O regulamento contempla outras curiosidades, como afirmar que o intuito do plano é diminuir os “nefastos efeitos provocados no dia-a-dia do Vitória devida à paralisação das atividades e competições”. Outra: caso o titular morra antes de terminar o prazo, um familiar pode herdar o pacotão, desde que esteja inserido no testamento do saudoso torcedor. Tudo parece bonito para o torcedor com 7 conto sobrando. Porém, e para o Leão, considerando o longo prazo? Caso os 300 planos sejam vendidos, serão mais de R$ 2 milhões na conta. Boa quantia para um clube que não pode negar nem um auxílio emergencial. Porém, como administrar 300 pessoas, sem nenhum ativo a pagar, durante 10 anos? Lembram dos donos das cadeiras cativas citadas? No ano passado, Paulo Carneiro teve dificuldade com eles, por conta da frustrada transferência à Fonte Nova. Chegou a chamar os coitados de caras de pau. Quem garante que as próximas gestões não terão dificuldades com este plano, que ainda deu 50% de desconto a quem adere? Perguntas que o conselho deliberativo precisaria responder.

O novo plano não é para nós, meros mortais da camada popular da torcida. Com a crise sem, o rubro-negro da massa continua esquecido, aguardando um afago do seu clube de coração. Até a Kappa tentou fazer camisas populares, mas foram vetadas pela diretoria. O plano Ouro é bom para a camada privilegiada, ponto para vocês. Resta agora (ao marketing) pensar na melhor forma de o povão ajudar o Vitória, pois pobre também gosta de ajudar. Contudo, Breno Falcão, convém falar com o presidente antes de divulgar alguma novidade sobre o tema. Não vai querer tomar no peremptório novamente, né?

