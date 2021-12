Resenha rubro-negra - Construir tem sido difícil

Aqui na Resenha Rubro-negra da semana passada, discorri um pouco sobre o desafio de Rodrigo para encontrar o time que quer, de fato, ver em campo. E as últimas duas partidas da Copa do Nordeste mostraram o quanto esse objetivo, neste momento, parece bem distante. Dois empates nada agradáveis, não só pelos pontos que ficaram pelo caminho, mas principalmente pelas apresentações. Em ambas, uma evidente dificuldade na construção das jogadas.

Pra ser sincero, um problema já latente desde o 0x0 no segundo Ba-Vi, em Pituaçu, quando o Rubro-Negro também não se achou do meio pra frente. Uma situação desconfortável, mas compreensível. Afinal, contra o CRB, na última quarta, o Vitória fez apenas a oitava partida na temporada. Que em embora exija pontuação a cada partida, ainda é de experimento. Só contra os alagoanos, por exemplo, Rodrigo promoveu as estreias do zagueiro Marcelo Alves e do lateral ambidestro Raul Prata na direita.

Vale ressaltar, duas boas novidades, testadas justamente nos lugares dos dois jogadores mais contestados da então equipe titular: Van e João Victor. Pela credencial da estreia, é de se esperar que a dupla se estabeleça na retaguarda juntamente com Wallace, Gabriel Bispo, escolhido como cão de guarda na frente da zaga, e Pedrinho. E pela lateral esquerda, até aqui sob a responsa deste garoto de notável personalidade, vamos nos debruçar sobre o principal problema da equipe: a parte ofensiva.

De apoio insinuante, Pedrinho se mostra uma peça útil na busca de Rodrigo por esse encaixe. A tirar pelos dois principais momentos de incômodo do Leão contra o CRB, onde o camisa seis participou de ambos: na primeiro, fez a jogada que resultou no pênalti sofrido por David e convertido com categoria por Samuel, artilheiro da equipe com quatro gols e incontestável até aqui. Logo depois, Pedrinho descolou um cruzamento primoroso para Catatau, que testou tirando tinta da trave. Seria o da virada.

Mas vamos lá. Por mais que os laterais ajudem, não dá pra esperar que eles sejam os principais responsáveis por colocar os homens de frente na cara do gol, não é mesmo? Aí é papel da meiuca. Ou pelo menos, deveria ser. Sem o jovem Gabriel Soares, bela surpresa do primeiro Ba-Vi e que se machucou de forma séria em meio ao segundo clássico, Rodrigo testou duas possibilidades sem sucesso diante do Sampaio Corrêa, ao meu ver o pior dos oito jogos da equipe, e contra o supracitado CRB.

Em São Luís, deslocou Vico da ponta para o meio e colocou Catatau pela direita. Não funcionou. Da mesma forma aconteceu na última quarta, ao reposicionar Vico à direita e promover a entrada do também garoto Ruan Nascimento por dentro. Estratégia essa arquitetada pra dar certo com o suporte de Guilherme Rend, de volta a equipe titular e, diferentemente da temporada passada, agora como segundo homem. Mas o volante, envolvido desde o início da temporada numa possível transferência para o Bahia, saiu machucado ainda aos 24 minutos de jogo. Em seu lugar entrou João Pedro, de bom vigor, mas sem essa característica de encostar nos homens de frente. Também, deu chabu.

Sem tempo para treinar, fica a expectativa pra saber como Rodrigo pretende, ao menos, encontrar um jeito de resolver as dificuldades deste setor que até aqui só tem Vico, David e Samuel considerados titulares. Dessa vez, com uma necessidade ainda maior de vitória. Se a equipe entrou em campo na quarta de olho na liderança do grupo, o confronto de amanhã diante do Confiança, em Sergipe, vale a permanência entre os quatro do grupo que se classificam ao mata-mata do Nordestão. Restando apenas três jogos para o fim da fase de classificação, é prudente não vacilar.

adblock ativo