Os sete pecados capitais de Ricardo David

O principal responsável pelo rebaixamendo do Vitória à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019 é o presidente Ricardo David. Quando o sócio do Leão elegeu o mandatário, em dezembro de 2017, no primeiro pleito democrático do clube, não imaginava o que estava por vir já no final da temporada inicial do dirigente à frente do Toca.

A culpa não é só dele, há outros vilões também dentro de campo, como Neilton, que esteve em má fase durante todo o segundo semestre, Ramon e Aderllan, criticados e responsáveis diretos por algumas derrotas da equipe no Brasileirão, ou até mesmo Walter Bou, que sequer marcou um gol com a camisa rubro-negra.

No entanto, fora das quatro linhas, as mazelas foram muito maiores. As promessas não cumpridas, a falta de experiência no futebol e, principalmente, a inexistência de planejamento podem ser alguns dos inúmeros equívocos do presidente do Leão que culminaram na degola à segunda divisão. E, para tentar explicar um pouco dos erros cometidos na gestão David, vamos listar os sete pecados capitais cometidos pelo dirigente.

Gula: Sem critério algum, foi guloso e saiu contratando jogadores por atacado. No final, 26 atletas chegaram à Toca, onde seis já deixaram o clube e apenas cinco foram aprovados (Jeferson, Benítez, Lucas Fernandes, João Gabriel e Erick). Vale ressaltar ainda que 45 jogadores atuaram pelo time no Brasileirão.

Avareza: David pegou o clube em uma situação financeira já complicada por conta da má administração anterior feita por Ivã de Almeida. Apegado aos bens materiais, o dirigente demorou de externar o que acontecia nos cofres rubro-negros e ainda largou a seguinte pérola: "Se eu fosse jogador, pensaria duas vezes antes de vir pro Vitória".

Luxúria: O desejo egoísta de superioridade fez com que Ricardo David contratasse Erasmo Damiani como seu diretor. Apesar das críticas, o mandatário preferiu dar continuidade ao péssimo trabalho do dirigente, que sequer tinha experiência no futebol profissional. A mesma insistência foi vista em relação à permanência de Mancini como treinador, quando já estava desgastado e não era bem visto na Toca.

Ira: No momento de ira e violência dos jogadores do Vitória no primeiro clássico Ba-Vi deste ano, no Barradão, o dirigente maior do Leão, em vez de procurar pacificar o ocorrido, demonstrou conivência com o fato e lançou até campanha de marketing para a ocasião com o '#FechadocomECV'.

Inveja: Em sua campanha, Ricardo David causou inveja aos dirigentes do Brasil. Foram muitas falsas promessas como patrocínio engatilhado, captação de jogadores na África, reforma do Barradão e internacionalização da marca do clube. No final, nada ocorreu, nem mesmo a gestão profissional prometida.

Preguiça: O basquete do Vitória era uma das modalidades que ainda trazia alegria, triunfos e retorno na mídia para o clube. No entanto, com muita incompetência e preguiça, o dirigente, em vez de valorizar a equipe, acabou com o time que disputava a NBB, uma das maiores competições esportivas do país.

Soberba: A cada problema enfrentado dentro do Vitória, em vez de reconhecer os erros e procurar melhorá-los, o dirigente demonstrava soberba, buscando outros culpados pelos seus equívocos, além de ser bastante permissivo e não demonstrar humildade.

As promessas não cumpridas, a falta de experiência no futebol e, principalmente, a inexistência de planejamento podem ser alguns dos inúmeros equívocos do presidente do Leão que culminaram na degola à segunda divisão

adblock ativo