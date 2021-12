O errado é o que está certo

Hoje é dia de futebol, na Liga dos Campeões da Europa e na Libertadores. Começou ontem à tarde e só termina nesta madrugada, após os longos bate-papos dos programas esportivos. O futebol é mais que um esporte, é um vício.

O Barcelona em casa, sem Messi, enfrenta a Inter de Milão. Contra o Sevilla, Messi caiu e fraturou o braço, depois de dar mais um belíssimo recital, para ficar registrado na história. A eternidade é pequena para seu imenso talento. Maior que ele só Pelé, que, ontem, fez 78 anos. Não esqueço seu olhar expressivo, durante o jogo, que dizia, sem palavras, tudo o que faria antes de a bola chegar. Pensava e fazia. Parabéns, eterno rei!

O técnico Ernesto Valverde, após várias experiências, parece ter descoberto a melhor formação do Barcelona, com Arthur, formando um trio no meio-campo com Busquets e Rakitic, e com Coutinho mais avançado pela esquerda, onde atua melhor, formando outro trio, com Messi e Suárez. Hoje, Dembélé deve substituir Messi. O Barcelona ajuda Tite a escalar a Seleção.

Hoje é dia de clássico sul-americano. Não há favorito. O Palmeiras não deveria ficar satisfeito se perder por um gol de diferença, ainda mais se não fizer um, pois o Boca e os grandes times da Argentina sabem muito bem jogar fora de casa, com essa vantagem. O Palmeiras tem boas chances de vencer, porque tem atuado bem.

Felipão deve escalar a zaga com Luan e Gustavo Gómez. Todos os zagueiros do elenco são bons. Na coluna anterior, elogiei a zaga do Cruzeiro. Há outras boas, como as do Grêmio e do Inter. Além da qualidade individual, são muito bem protegidas. Os técnicos brasileiros aprenderam a formar bons sistemas defensivos, mas ainda não aprenderam a organizar bons ataques. A média de gols é baixíssima.

As ofensas do diretor Alexandre Mattos e de Felipão ao árbitro do jogo contra o Ceará, que teria planejado dar vários cartões amarelos a jogadores pendurados para prejudicar o time contra o Flamengo, são irresponsáveis e levianas, sem provas. Com outras palavras, disseram que o árbitro é um ladrão. Os dois, mais o treinador Lisca, do Ceará, que fez gestos de roubalheira após ser expulso, deveriam ser punidos pela justiça desportiva. Segundo a maioria, o único erro do árbitro foi no cartão dado a Lucas Lima.

Os jogadores do Palmeiras e de todos os times brasileiros são agressivos, reclamam demais, pressionam e desrespeitam os árbitros, mesmo após decisões banais.

Nenhum árbitro do mundo, no momento do lance, teria certeza sobre quem deu o toque na bola que resultou na anulação do gol do Inter, contra o Santos. O árbitro, para ser correto, consultou todos os companheiros, que também ficaram inseguros. Por isso e, provavelmente, por esperar o replay da TV, que não houve, uma ajuda externa, que é proibida, o árbitro levou seis minutos para tomar a decisão. Com o VAR, continuaria a dúvida. Pago para ver o jogo e quero ver o replay imediatamente.

Os árbitros precisam ser criticados, muitos são ruins, mas é preciso respeitar as limitações. O ser humano é inseguro, frágil fisicamente, emocionalmente e moralmente e, mesmo assim, exigem que o árbitro seja perfeito.

O bem-vindo VAR, criado para corrigir os erros dos árbitros de campo, é usado no Brasil para mudar o que fizeram certo. “O errado é o que está certo”, já dizia Kafunga, ex-goleiro do Atlético-MG e comentarista esportivo.

adblock ativo