O charme das duplas

O Barcelona joga com dois pontas no ataque desde que me entendo por gente. É uma tradição recente do clube, que passou a ser um pouco desvirtuada a partir do momento em que Messi começou a atuar mais na faixa central do campo.

Hoje, é possível dizer que o Barça usa uma dupla ofensiva: Messi e Suárez. Mas o sucesso desta típica forma de jogar influenciou times do mundo inteiro. Todos queriam ter um pouco de Barcelona e tornou-se o formato de linha ofensiva mais comum aquele com um centroavante e dois ‘atacantes’ abertos de cada lado.

Assim, as equipes passaram a ter um posicionamento mais definido, rígido, o que contribui na questão da recomposição defensiva. Sim. O movimento do futebol mundial de acrescentar um atacante ao então dominante 4-4-2 não significou, necessariamente, um processo de ganho de ofensividade.

Foi uma moda que, devargazinho (como qualquer outra), está passando. Como cravou Tostão, de maneira cirúrgica, em coluna na semana passada, duplas de ataque voltaram a ter seu charme. Reparem em como o Arsenal jogou no triunfo do último sábado, por 2 a 0, sobre o Chelsea, e tentem resgatar da memória qual era o esquema utilizado pelo seu time uns dez anos atrás. Impossível não relacionar. Os Gunners armaram aquela velha trinca de volantes (Xhaka, Guendouzi e Torreira), com um meia central mais avançado (Ramsey) e dois atacantes (Lacazette e Aubameyang).

“Retranqueiro!”, bradaria um ou outro desavisado, que costumava o fazer sempre que a mágica dos três volantes se fazia presente tempos atrás. Não é bem assim. Certamente, o técnico Unai Emery sabia que o Chelsea teria mais a posse de bola, pelo estilo imposto por Maurizio Sarri, mas o objetivo do Arsenal não era (apenas) se defender. O time apresentou variações de posicionamento de acordo com as situações do jogo, mas sempre de maneira agressiva, para marcar ou atacar.

Separei no infográfico os quatro principais desenhos do time em momentos cruciais de uma partida. O campo número 1 mostra o time londrino quando acelera o lance ofensivo. A bola esticada encontra um dos dois atacantes em um lado, enquanto o outro invade a área para receber o passe. Numa comparação com o Brasil de 1994, Lacazette foi mais Bebeto neste jogo, com sua flutuação ao redor da área, enquanto Aubameyang fez o Romário.

Já os desenhos número 2 e 4 representam as fases em que o Arsenal não tinha a bola. Primeiro, fazendo a marcação por pressão com dois trios, um à frente do outro. Assim, fechava espaços e dificultava a saída de bola de um time que terminou o jogo com posse bem maior (64%), mas se igualou ao adversário em quantidade de finalizações (13 a 13). A outra é a versão retranca dos Gunners, como fazem todas as equipes quando o rival consegue invadir seu campo. Com todos atrás da bola, não há linha de quatro ou cinco à frente dos quatro defensores. Os dois trios se mantêm, mas com eventual participação mais recuada dos atacantes – do absurdo total de 35 desarmes do Arsenal (contra 13 do Chelsea), três foram, por exemplo, executados por Aubameyang.

A parte mais interessante está no campo número 3, onde mais o Arsenal lembra as antigas equipes brasileiras, com avanço dos laterais como pontas, aproximação de Guendouzi a Xhaka para formar uma dupla de armadores e a entrada de meias e atacantes na área. Foi assim nos momentos (não muito frequentes) em que os Gunners partiram para tentar acuar o adversário. Nessa forte ocupação do campo de ataque, surgiram as oportunidades de bola parada que definiram o jogo com os gols de Lacazette e Koscielny.

É importante ressaltar que nada disso funcionaria sem a entrega dos jogadores, evidente no esforço de sincronia entre os três volantes para acompanhar as inversões de jogo do adversário (movimento destacado no campo 4), no já citado auxílio oferecido pelos atacantes na marcação (4), na disposição dos laterais para acumular funções de ponta e zagueiro (3) e na humildade de um centroavante de origem para fazer ações que deixam seu parceiro de ataque sempre mais próximo do gol do que ele (1).

Nada no futebol (ou em qualquer coisa) acontece por apenas um fator, mesmo que tenhamos o costume de cultuar figuras, de individualizar méritos coletivos. O sucesso sempre estará mais próximo daqueles que conseguirem envolver mais pessoas em torno de uma boa ideia.

