Nada se inova, tudo se repete

Kaká disse, no programa Grande Círculo, do Sportv, que o Palmeiras e as principais equipes brasileiras ficariam no meio da tabela se disputassem os grandes campeonatos europeus. É mais ou menos isso. Cada competição tem suas particularidades, e algumas são muito mais fortes que outras. É também difícil comparar times de países diferentes.

Alguns comentaristas, geralmente ex-atletas, que não conseguem separar o passado do presente nem assumem uma nova identidade profissional, além de serem corporativistas e bonzinhos nas análises de jogadores, técnicos e times, discordaram das opiniões de Kaká.

No domingo, o Barcelona teve enormes dificuldades para ganhar do Getafe, por 2 a 1, que é inferior às grandes equipes brasileiras. Por outro lado, o pequeno time espanhol, durante toda a partida, marcou por pressão a saída de bola, trocou passes desde a defesa e não deixou grandes espaços defensivos, condutas habituais nas grandes, médias e pequenas equipes europeias e que as brasileiras não conseguem fazer rotineiramente.

Continuam as contratações no Brasil. Repito o óbvio, que as contratações, na maioria das vezes, não significam reforços que melhoram a qualidade do time. O Flamengo investe pesado, como se fosse um dos grandes do futebol mundial. Se Gabigol e Arrascaeta forem confirmados, serão dois reforços.

Arrascaeta fará falta ao Cruzeiro. Ele, os dirigentes do clube mineiro e os do Flamengo tiveram condutas antiprofissionais. Arrascaeta foi também irresponsável, ao não aparecer para treinar. Nenhum clube brasileiro deveria pagar tão caro por um jogador. Falam em 18 milhões de euros por 75% dos direitos, um absurdo.

Ganso está liberado pelo Sevilla para negociar com clubes brasileiros. Por que ele não foi para frente? Além de suas características técnicas e físicas, contrárias ao estilo intenso que predomina no futebol atual, Ganso parece aquelas pessoas, que existem em todas as atividades, que só funcionam bem nas condições normais de temperatura e pressão. É incapaz de se adaptar. É um atleta analógico em um mundo digital.

Eu não disse que o Atlético tem agora uma excepcional zaga, com Igor Rabello e Réver. Falei apenas que ela é bastante superior às que atuaram em 2018. Não diminuí também a genialidade de Pelé, ao dizer que o maior da história seria ainda mais perfeito se tivesse um repertório de passes para gol tão precisos como o de Messi, que teria de aprender muito com o Rei. Algumas pessoas precisam aprender a ler, a interpretar.

Hernanes é um ótimo reforço para o São Paulo. Em vez de Profeta, deveria ser chamado de Pensador, obra-prima de Rodin. Hernanes disse que está inconformado com a falta de títulos do São Paulo. Liderança é isso, atrair seguidores com ideias. Não é fazer cara de mau, dar bronca nos colegas e correr atrás de bola perdida.

Hernanes pode atuar como um meia mais avançado ou como um meio-campista, vindo de trás. É um raro ambidestro, pois dribla, passa e finaliza com as duas pernas. Se os melhores meio-campistas do mundo, como Pogba, Modric, Kroos, De Bruyne e outros, viessem jogar no Brasil, seriam escalados como meias ofensivos, para pisar na área e fazer gols.

Criam-se conceitos, lugares-comuns, que se perpetuam ao longo do tempo. Nada se inova, tudo se repete. Quem opinar diferente é ignorado. Poucos querem aprender, sair da mesmice. É mais fácil.

