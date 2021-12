Montanha-russa do mutuá

Vinicius Junior é apenas um velocista? No meio das milhares de discussões sobre futebol que participo, sem me poupar, essa costuma gerar discórdia. Primeiramente, é preciso pontuar que a palavra ‘apenas’ não deveria se aplicar à frase. Contar com um bom velocista na equipe nunca é pouca coisa, e também não se pode minimizar a façanha que é conseguir ser efetivo com a bola nos pés em alta velocidade.

Admito não estar acompanhando com tanta atenção o desenvolvimento do jovem de 18 anos no Real Madrid. Vejo flashes, melhores momentos, gols, assistências, presepadas, tropeços, etc. No último sábado, parei para ver o clássico de Madri, Atlético x Real.

Como tem sido rotina nos últimos meses, Vinicius foi escalado como titular. Em pouco menos de uma hora de bola rolando, constatei que tudo que faz o menino do Mutuá – bairro de São Gonçalo (RJ), onde ele nasceu – acompanha o movimento oscilante de uma montanha-russa. O garoto estufa o peito e confia em si próprio, mas ao mesmo tempo é humilde, não parece se sentir o maioral. Brinca, faz peripécias, ri, e também leva o jogo a sério, cumpre as obrigações táticas.

Os loopings mais radicais se apresentam, entretanto, na hora que Vinicius precisa tomar decisões importantes na partida. Sim, há momentos em que o menino parece aqueles velocistas que correm muito e pensam pouco, um clássico do futebol. Em outros, porém, exibe técnica e consciência admiráveis. Separei no infográfico quatro lances nos quais ficou bem evidente a inconstância adolescente de VJR.

Confira quatro lances nos quais ficou bem evidente a inconstância adolescente de VJR

Sua ação na jogada número 1 foi a que mais me surpreendeu. Vinicius começou mal o jogo, com bolas bobas perdidas e algumas firulas desnecessárias, como um toque de calcanhar que gerou ataque perigoso do Atlético. Aos 20 minutos, teve seu primeiro acerto na partida. E que acerto! Em contra-ataque com muito campo livre à frente, resistiu à tentação de arrancar com a bola e acionou um colega mais bem colocado com um passe de difícil execução, com a parte externa do pé. Boa decisão. Por mais que você seja rápido – e a velocidade de VJR é incomum – nunca conseguirá correr tanto quanto a bola. Então, o passe vertical será quase sempre a melhor opção para acelerar uma jogada. No caso, Vásquez desperdiçou a oportunidade.

Mas o curioso é que essa foi a única vez que Vinicius preferiu um lance desse tipo à arrancada. Em outras ocasiões, como na jogada 4 no infográfico, ignorou a chance de resumir um contra-ataque com um passe agudo e partiu para a iniciativa individual. Benzema se colocava para receber o lançamento por trás do zagueiro, mas Vinicius segurou a bola e acabou desarmado. Somou seis bolas perdidas no jogo.

No desenho número 2, a decisão de correr com a bola foi correta. Com a defesa do Atlético mais bem postada, porém adiantada, era a melhor alternativa buscar o espaço pela ponta esquerda até a linha de fundo. VJR saiu desde o campo de defesa, tabelou com Kroos e cruzou o campo até sofrer pênalti, que Sergio Ramos converteu para marcar o segundo gol merengue no triunfo por 3 a 1. Vinicius precisou de 12 segundos para bagunçar todo o seguro sistema armado pelo técnico Diego Simeone.

Construiu a jogada de um gol, mas também entregou outro, destacado na jogada 3. Quando recebeu passe de Sergio Ramos na intermediária ofensiva, a situação parecia tranquila, mas, com o Real inteiro no campo de ataque, havia dois clarões que o rival poderia aproveitar em caso de bola roubada. Vinicius foi displicente ao tentar um passe de primeira, sofreu o desarme e um convidativo espaço se ofereceu para o gol de Griezmann.

Posição ameaçada

Substituído aos 10 minutos do segundo tempo por Bale, Vinicius Junior pode nem ser titular hoje, contra o Ajax, em seu primeiro desafio pelo mata-mata da Liga dos Campeões. A maior rodagem do galês pode pesar na escolha do treinador Santiago Solari.

Mas aposto: o garoto vai manter o sorriso, equilibrar-se nas ondas da montanha-russa e, aos poucos, encontrar o caminho pl(e)ano da maturidade.

