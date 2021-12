Moderno há 30 anos

Quer ver seu conceito de moderno ruir? Volte um pouco no tempo, 30 anos. O que é moderno para você, no futebol? Um volante com consciência para marcar e avançar, pelas pontas ou pelo centro? Veja como Gil jogava. Um centroavante não estático, com técnica apurada para sair da área, participar da construção de jogo e abrir espaço para meias se consagrarem como artilheiros? Procure saber sobre o trio Charles, Bobô e Zé Carlos. Um técnico que recua o craque do time para fazer a saída de bola? O mestre Evaristo já fez isso com Paulo Rodrigues.

Não, o futebol daquela época não era bonito, e o time de 1988 não era maravilhoso ou espetacular. A história atesta que o Bahia já formou melhores. Mas aquela união de organização e eficiência jamais será igualada, a ponto de fazer uma equipe de valores modestos ser coroada como a melhor do Brasil.

Contra o Fluminense, os gols saíram de movimentações de rara inteligência do centroavante Charles, para sofrer uma falta na lateral ou dar opção de passe agudo. Diante do Inter, a virada começou com marcação por pressão e roubada de bola do mesmo Charles. E foi o meia artilheiro que apareceu na área para se tornar o rosto do título: Bobô. Ainda havia aquele clima de suspirar da antiga Fonte Nova. Emocionante.

Infográfico mostra o desempenho dos atletas em 88

