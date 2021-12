Mimo ou independência?

Hoje sou, digamos, um coroa mais moderno. Mas, anos atrás, eu nem usava direito as redes sociais como ferramenta de trabalho. Dava um pitaco ou outro no Twitter, caso lembrasse na hora de sua existência. Foi num desses ‘espasmos’ que cravei: Gabriel, o Gabigol do Santos, é um engodo, não vai para lugar nenhum.

Na época, ele ainda dava seus primeiros passos no Peixe. Ou seja, diante de tudo que aconteceu depois, imaginem quantos ‘prints’ poderiam ter sido usados contra e a favor de mim até os dias atuais! E o curioso é que ainda não se pode definir que aquela opinião foi uma completa bobagem – embora eu admita que esteja bem mais perto disso – ou um acerto premonitório.

Após um início meio conturbado, justificado pela juventude, Gabriel começou a evoluir e acabou vendido por 27 milhões de euros (quase R$ 100 milhões, à época) para a Internazionale em 2016. Taí o primeiro print que eu poderia ter levado na cabeça – isso, claro, se naqueles tempos eu tivesse um número de seguidores que não fosse insignificante.

Na Europa, entretanto, Gabigol foi um tremendo fracasso. Passou um ano e meio entre o futebol italiano e o português, emprestado ao Benfica, com apenas 14 partidas realizadas (duas como titular) e um gol marcado. Olha aí o print que eu poderia oferecer como resposta aos haters!

No início deste ano, o Santos conseguiu repatriar sua cria, e os primeiros momentos desse revival foram ruins. O menino seguia mimado, indolente, cheio de marra e, em campo, parecia não saber exatamente como se posicionar. Na Inter e no Benfica, jogou sempre pelas pontas, mas não possui velocidade e habilidade suficientes para essa função. A visão de jogo e o senso de altruísmo também são muito falhos. Ainda somavam-se a tudo isso atos de indisciplina.

Eu poderia ter estufado o peito para me vangloriar pela previsão feita anos atrás – todos temos nossos ataques de arrogância. Porém, confesso que nem lembrava mais daquilo. Saiu dos porões de minha memória justamente quando Gabigol virou o jogo e se tornou o artilheiro desta edição do Brasileiro.

Antes da chegada do técnico Cuca, quando houve a recuperação, o atacante foi testado pelos lados e também pelo centro, como pivô. São dois papéis que ele não sabe executar com eficiência. Com Cuca, conheceu a liberdade. Que poderia também ser chamada de mimo, caso o objetivo não tivesse sido atingido.

Só na pressão

É que Gabriel se tornou uma espécie de atacante que flutua, com pouca ou nenhuma responsabilidade defensiva. Quando a equipe adversária avança ao campo de ataque, todo o time santista se posiciona atrás da linha da bola, com exceção de Gabigol, que fica atento ao contra-ataque. O jogador só participa da fase da marcação por pressão.

No ataque, pode se movimentar por qualquer setor. Por conta da preferência pela jogada em que limpa para o centro e bate com a canhota, costuma cair pela direita – o que é bem diferente de estar sempre lá, como fazia na Internazionale, facilitando a marcação. Também evita o incômodo posto de referência e abre espaço para a entrada em diagonal dos outros atacantes – no caso do duelo do último domingo com o Cruzeiro, Rodrygo e Bruno Henrique.

Quando posicionado como centroavante, Gabriel gosta de receber a bola em velocidade, dando opção de passe infiltrado, o que ocorreu em duas de suas cinco finalizações contra a Raposa (círculos azuis no infográfico). Um desses chutes terminou em gol na boa atuação do Peixe, apesar da derrota por 2 a 1.

No infográfico, destaquei todas as participações de Gabigol na partida. Além das referências às finalizações, sua principal qualidade, coloquei na cor preta as outras 33 vezes em que deu seu carimbo no toque de bola santista e na cor branca as duas únicas participações defensivas, com interceptações no campo de ataque.

O momento de Gabriel, inegavelmente, é bom, mas, aos 22 anos, seu futuro é incerto. Sem liberdade/mimo, num futebol mais competitivo, conseguirá brilhar? Aposto que não, já esperando o print...

