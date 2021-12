Massacre inspirador

Nas férias do "monstro" Samuel Lima, aceito com gratidão a responsabilidade de usar este espaço para trazer números e curiosidades sobre o Esquadrão de Aço.

E, se Samuca me convocou com a missão de fazer desta coluna um fantástico mundo, nada mais justo que o "Bob" aqui lembrar de um ótimo momento para inspirar o Bahia em seu próximo embate.

Neste sábado, o Tricolor receberá o Flamengo, na Fonte Nova, com a necessidade de acabar com uma sequência de três jogos sem triunfos no Campeonato Brasileiro.

A seca é a mesma em duelos contra o Rubro-Negro do Rio, adversário que o Bahia não vence desde 28 de setembro de 2014: 2 a 1 na Fonte Nova, com gols do argentino Emanuel Biancucchi.

O próximo jogo entre as equipes tem um cenário parecido com o da Copa João Havelange, o Brasileirão de 2000. O mês também era setembro, no dia 17, na velha Fonte. Na ocasião, o Flamengo contava com um time repleto de craques.

Entre os titulares, figuravam o goleiro Júlio César, o meia Petkovic e os atacantes Denílson e Edilson Capetinha, além do centroavante Adriano, que tinha 18 anos e ainda não era o Imperador.

No lado tricolor, uma equipe modesta, mas com nomes importantes: o goleiro Emerson, o lateral-esquerdo Jefferson e os meias Jorge Wagner e Iranildo, que eram comandados pelo mestre Evaristo de Macedo. No ataque, uma dupla curiosa: Dedé e Jajá.

Um gol atrás do outro

A equipe carioca pisou no gramado da Fonte com a ideia que seria fácil vencer a partida. Logo aos 17 minutos, porém, Jean abriu o placar para o Esquadrão. Jajá marcou duas vezes na primeira etapa, aos 30 e aos 45, e deixou a torcida tricolor em êxtase.

No segundo tempo, o Flamengo diminuiu com Denílson, aos 15, mas Jajá marcou um golaço, aos 29 – driblou um marcador, antes de deixar Júlio César no chão e tocar para a rede. O hat-trick confirmava a goleada por 4 a 1.

Presente na Fonte Nova ao lado de familiares, sabia que aquele momento ficaria guardado entre minhas excelentes lembranças do futebol. Eu tinha 12 anos e estava empolgado com o Tricolor.

Antes do Flamengo, o Bahia havia derrotado o Vasco por 3 a 1. Depois da goleada sobre o Rubro-Negro carioca, o Tricolor ainda passou pelo arquirrival com gol de falta do armador Iranildo: 1 a 0.

Pude acompanhar, na arquibancada, uma sequência de três triunfos do Esquadrão como mandante. Na Série A de 2018, no entanto, o Bahia ainda não venceu três seguidas em casa. Duas vezes, só aconteceu na sequência contra Corinthians e Vitória.

O Flamengo deste sábado também tem uma ótima equipe, com um investimento muito superior à realidade do atual Bahia, mas o Tricolor pode se impor dentro de seus domínios e conquistar três pontos fundamentais para ter tranquilidade na reta final da Série A.

Se repetir as boas atuações ofensivas como mandante e botar a bola na rede, vai ficar mais fácil. Que Gilberto seja o Jajá da vez!

adblock ativo