"#ForçaFlamengo?!": Verdade seja dita sobre esta tragédia

O incêndio no Centro de Treinamentos do Flamengo na última semana ainda deixa um vazio e tristeza nos corações dos torcedores e pessoas por todo o Brasil. Dez garotos, que deixaram as famílias em busca de seus sonhos, tiveram as suas vidas ceifadas por conta de uma má estrutura oferecida no alojamento do Ninho do Urubu, onde um curto-circuito em um ar condicionado culminou em chamas que tomaram conta de todo o local.

Após o "acidente" no Rio de Janeiro, inúmeras campanhas com a hashtag "#ForçaFlamengo" se espalharam pela internet e veículos de comunicação, pedindo apoio ao clube e aos familiares das vítimas. Mas será que o Fla não é o culpado por todo o ocorrido?! O local não tinha alvará para funcionamento de um alojamento e, sim, de um estacionamento, além de já ter sido multado por diversas vezes pela prefeitura, mostrando que ao infringir as leis, a agremiação pode ser apontada como responsável pelo fatídico caso.

Alguém terá de "pagar" pelo o ocorrido com os jovens rubro-negros que ainda teriam muito futuro pela frente. E não adianta achar que indenizações irão calar a dor das famílias e amigos dos garotos que se foram.

Fazendo um comparativo com a tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho, há cerca de um mês, quando uma barragem se rompeu e mais de 100 pessoas vieram à óbito, seria o mesmo que as pessoas estivessem fazendo campanha com a hashtag "#ForçaVale", empresa responsável pelo local que causou todo a devastação e mortes. Se são culpados, não podemos estar desejando força a eles e, sim, aos parentes e amigos dos que se foram.

Portanto, não adianta tentar iludir as pessoas. Chega de "#ForçaFlamengo", clube que tem culpa pelo ocorrido no Rio. Quem precisa de força são os pais, irmãos, amigos e pessoas próximas às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Não podemos deixar esta inversão de valores tomar conta das nossas mentes e temos que buscar e punir os culpados por mais uma tragédia em nosso país que não pode passar impune.

