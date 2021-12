Falta coragem

Os times aqui do Brasil são bem parecidos. Em sua maioria, têm duas versões: aquela que, quando está em posição confortável, espera o adversário se aprochegar para imprimir velocidades nos contra-ataques, e a outra que vale para momentos de necessidade de buscar resultado. Aí, fica a obrigação de propor o jogo, contra um adversário todo atrás da linha da bola em seu campo ofensivo, com lançamentos para o centroavante dar casquinha de cabeça e aposta total nas jogadas pelas laterais para ‘chuveirar’ na área.

Há exceções. Ainda bem. O Santos é uma delas, mas a que mais me impressiona é o Athletico-PR, pela objetividade nas jogadas de ataque e capacidade de superar marcação por pressão em seu campo de defesa. Este, aliás, é o limiar para qualquer time do mundo alcançar um patamar superior: ter os mecanismos para, na saída de bola, ultrapassar linhas com trocas de passes curtos mesmo quando o time rival parte para a marcação alta, com cinco a sete atletas no campo ofensivo.

É claro que nem todos os times vão conseguir jogar dessa maneira. Essa é a graça. Só os capazes poderão, o que não significa que se armar para o contra-ataque é uma estratégia menor. Porém, é preciso haver um equilíbrio maior, mais equipes que apostem na proposição de jogo, e aí os duelos de estilos nas partidas passarão a ser muito mais interessantes.

O confronto de domingo entre Corinthians e Flamengo foi um embrião desse ideal. É nítido que o técnico Jorge Jesus tenta implantar o conceito de posse de bola no Rubro-Negro, que possui total condição de praticá-lo. Durante toda a partida, o Fla enfrentou marcação por pressão do Corinthians em 19 ocasiões. Em sete delas, conseguiu sair jogando com a bola no chão desde sua área defensiva ou nas proximidades dela. Nas outras 12, apelou ao chutão, mas quase sempre tentando antes os passes curtos até se ver acuado e mandar bicuda para frente.

A aposta do Fla é colher resultados a prazo não tão curto

O Timão não fez isso nenhuma vez. E nem tentou, não é essa a proposta. A equipe de Fábio Carille só propõe jogo a partir de desarmes ou de disputas de bola vencidas entre as intermediárias. Apesar disso, o Corinthians já tem uma consistência maior em sua maneira de atuar, e foi, no geral, melhor do que o Flamengo. Esteve bem mais perto do triunfo e só levou o empate (1 a 1) nos minutos finais, em lance de bola parada.

A aposta do Fla é, principalmente após a queda na Copa do Brasil, colher resultados a prazo não tão curto. Sua estratégia de jogo é muito mais complexa, necessita de movimentações coordenadas, adesão completa dos atletas e, principalmente, coragem. Foi esse último ponto que tornou possível a jogada que registro no infográfico. Diante da pressão de sete corintianos no campo de ataque, o Flamengo tenta sair com a bola no chão e consegue, mas não sem sobressaltos. Rodinei inicia a trama após chutão do adversário e o time demora a escapar daquele lado do campo, imprensado pela competente marcação corintiana. Usa o goleiro Diego Alves duas vezes até chegar a Rodrigo Caio, já com maior liberdade, mesmo que ainda dentro da área defensiva. Ele faz a bola ir para o outro lado, onde a pressão está menor, e o jogo flui.

Ao todo, foram dez trocas de passe, em 23 segundos, até Diego se atrapalhar com a bola já no campo de ataque. Naquele momento, sete marcadores corintianos tinham ficado para trás. E o objetivo foi alcançado com o mais importante recurso nesse tipo de lance: a inversão de jogo, que encontra o lado oposto sempre mais espaçoso. Reparem como o Athletico-PR faz isso com frequência durante as partidas, muitas vezes com bolas longas mesmo.

Mudança de ideia

Único time da Bahia que, no momento, tem alguma possibilidade de atuar num bom nível, o Tricolor iniciou uma tentativa de se colocar como equipe que propõe jogo nos primeiros embates sob o comando de Roger Machado. Após uma atuação lastimável contra o próprio Athletico-PR, a estratégia foi alterada e, com o sucesso atingido principalmente no mata-mata da Copa do Brasil, mantida.

Agora, é necessário revisar. O quanto vale a pena seguir nessa linha dentro da meta de fazer o clube crescer? Roger já provou sua enorme visão com decisões emergenciais, como a mudança de proposta de jogo citada e até mesmo no segundo tempo da partida do último sábado, quando fez a equipe dominar o Cruzeiro reserva – ainda que com um jogador a menos – ao povoar o meio-campo com a centralização dos laterais. Falta coragem para voltar à ideia anterior, mais ousada. É possível? Ou há uma outra? Estamos à espera.

