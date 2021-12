Esportes oceânicos fazem sucesso nesse verão

A canoa havaiana, também conhecida como canoa polinésia e maori, existe há mais três mil anos e foi usada inicialmente pelos povos polinésios com a necessidade de colonizar novas terras no Oceano Pacífico e também como meio de transporte entre as ilhas. Apesar da origem ligada ao transporte entre ilhas, as canoas têm sido utilizadas ao longo dos séculos para competições. Além das canoas de 6 remadores OC-6 e V-6 - as mais famosas - são bastante utilizadas as canoas de 4 pessoas, sobretudo no modelo OC-4, utilizado para surf de canoa no Hawai'i (Outrigger Surf), as OC-2, as V-3, as OC-1 (individuais com leme) e V1 (individuais sem leme).

No Brasil, as canoas polinésias são usadas para a prática de esportes e ecoturismo, normalmente em clubes que promovem e incentivam a prática, tendo em seus quadros remadores de diferentes perfis, de modo a preservar o caráter agregador próprio da cultura e das tradições polinésias.

Na praia de Itapuã, em Salvador, o fundador do clube de canoagem Canoa Bahia, Halãn Oliveira, vem preservando esse tradicional costume e trazendo mais pessoas para o esporte oceânico. “Após eu começar a praticar, eu vi a dimensão do esporte, que agrega pessoas de todo tipo e idade, seja criança ou idoso. Fundei o clube em 2012 e hoje várias pessoas nos procuram. Temos cerca de 100 a 120 alunos realizando cursos aqui”, disse o remador.

No verão baiano, onde as temperaturas chegam facilmente nos 34°C, há uma grande procura pelo esporte. Cerca de uma hora remando, uma pessoa pode perder de 500 a 600 caloria, trabalhando os músculos superiores e inferiores. Entretanto, para Halãm, um dos principais benefícios para a prática da canoa havaiana é a saúde mental que ela proporciona ao remador. “Além dos benefícios físicos, a canoagem trabalha muito o psicológico da pessoa, porque você vai estar em uma canoa com mais cinco remadores e todos vão ter que se unir e trabalhar em equipe, com muita harmonia e sincronismo. É um momento de muita sociabilidade, onde se aprende a conviver com regras e quebrar as arestas. O esporte torna a pessoa mais resistentes em todos os fatores”, completou o atleta.

adblock ativo