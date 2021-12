Escolhas injustas

Quem é peladeiro sabe: nada mais empolgante que ser convidado para disputar um campeonato amador. Foi assim que me senti na semana passada e nas anteriores, depois de ter sido inscrito em um torneio recreativo, graças a um convite de um amigo.

O último sábado, 22 de setembro, foi o grande dia: acordei cedo, tomei aquele banho pra ficar esperto e aproveitei um café reforçado antes de sair de casa. Ao chegar no local da disputa, fui convidado a jogar em outro time. Quando isso acontece, qualquer boleiro se sente atleta de seleção. Mesmo assim, mantive a palavra de vestir as cores da equipe com a qual havia fechado acordo para a competição. Depois, aquecimento intenso, calor de 'queimar' o juízo e hora de disputar a primeira partida do mata-mata, válida pelas quartas de final.

Começa o jogo

Inicio no banco de reservas. Normal. Novato no plantel, diante de algumas 'cartas marcadas' que haviam atuado em outras temporadas. Ainda na curta primeira etapa, de 15 minutos, o professor me chama. Jogo 0 a 0, entro cheio de gás, disputo alguns lances e, antes de realmente 'esquentar o sangue', sou convidado a ser substituído.

Diante de uma peleja disputada e cheia de equilíbrio, além de ser desconhecido pelo comandante, entendo a escolha e saio de campo sem discordar, mesmo não tendo a mínima chance de mostrar meu futebol. Fora de campo, mantenho o espírito esportivo, dou conselhos, torço pelos companheiros de time e vibro com a vitória por 3 a 1, conquistada na etapa final.

Vaga garantida nas semifinais. Com isso, o amigo que havia me chamado para o torneio dá o recado ao comandante: "Agora enfrentaremos um time mais fácil, vamos rodar os atletas pra descansar todo mundo". Jogo teoricamente fácil, rodízio de atletas... achei que aquilo não aconteceria.

Semifinal começa, nossa equipe abre o marcador: 1 a 0. Logo depois, no entanto, sofre o empate em lance de bola parada. Em seguida, um dos zagueiros prende a bola, perde o lance e o adversário vira a partida para 2 a 1. Peço humildemente ao professor para ser escalado. Afinal, jogo na defesa e tenho uma boa saída de bola.

Depois de alguns minutos, finalmente ele me chama, com a derrota parcial por 3 a 1. Entro em campo e, dez segundos depois, acaba o primeiro tempo. Quando a segunda etapa começa, roubo a bola e inicio uma jogada. Outro lance de ataque adversário, mais um desarme para a conta. Em outra jogada, lanço para o colega avançado e passo para receber a redonda, mas ele erra o passe. Depois, ataque adversário, escanteio e gol deles: 4 a 1. Detalhe: não tive culpa.

Mantenho a empolgação de mostrar serviço, mesmo com a derrota cada vez mais complicada. Segundos depois, porém, o treinador me chama - por um nome que não era o meu - para deixar o campo. Sob protestos do colega de time, que pedia a minha permanência, preciso obedecer a ordem do banco de reservas. Saio chateado e sou 'esquecido' até o fim da partida, depois de muito reclamar. A equipe terminou mesmo derrotada, fora da disputa pelo título.

Em dois jogos, estive em campo por no máximo oito minutos. Outros atletas em melhores condições físicas e técnicas que os titulares, que também eram 'desconhecidos' pelo professor, também passaram pela mesma situação. Prevaleceu o que chamam no futebol de 'panelinha'.

Vida real

Um fato que não acontece apenas no futebol amador. A Copa do Mundo da Rússia foi um grande exemplo. Cada técnico tem a sua preferência na hora de escolher entre A, B ou C. Não que seja uma 'panela', mas um comandante precisa confiar em quem escala, acreditar que aquela peça irá resolver a seu favor.

Joachim Löw, comandante do tetra da Alemanha em 2014, não convocou para o torneio seguinte Leroy Sané, extremo que vivia grande fase antes do Mundial 2018. O canhoto evitaria a eliminação de sua seleção caso tivesse disputado a Copa da Rússia? Provavelmente não. Mas talvez fosse a melhor alternativa contra o que se tornou um dos piores vexames esportivos do país.

Leroy Sané

Campeão mundial como técnico da França, Didier Deschamps se deu ao luxo de não convocar um leque de ótimas peças para a Copa. Rabiot, Martial, Payet, Benzema e Lacazette foram alguns nomes que vibraram com a conquista apenas como torcedores. Nesse caso, contudo, a excelente safra francesa, aliada à conquista do bi, evitou qualquer crítica a Deschamps pós-Mundial.

Gabriel Jesus X Roberto Firmino

Exemplo mais claro aconteceu na Seleção Brasileira. E não foi na lateral esquerda, posição na qual o técnico Tite preferiu, no duelo contra a Bélgica, voltar a escalar Marcelo no lugar de Filipe Luís, que havia demonstrado melhor desempenho na Copa que o craque do Real Madrid.

A maior polêmica aconteceu no setor ofensivo. O jovem Gabriel Jesus, 21 anos, iniciou e terminou o Mundial 2018 como titular, mesmo com atuações apagadas e sem ter balançado as redes. Seu reserva, Roberto Firmino, 26, jogou apenas 81 minutos, marcou um gol e mostrou que poderia ter colaborado para evitar a queda nas quartas de final, após derrota por 2 a 1.

Gabriel Jesus

O histórico pelo Brasil foi favorável ao garoto Jesus, que chegou ao Mundial com boas atuações pela Seleção e sete gols marcados nas Eliminatórias. Mesmo assim, a reserva para Agüero, no Manchester City, sinalizava que o atacante poderia ter dificuldades na Copa.

Firmino fez o caminho inverso, com apenas um gol marcado nas Eliminatórias e atuações cada vez mais importantes pelo Liverpool. Ele marcou 11 gols na última Liga dos Campeões, na qual o time inglês terminou vice-campeão.

Mesmo assim, a preferência de Tite foi apostar no que havia sido uma de suas principais cartas na manga para classificar o Brasil ao Mundial 2018. O treinador brasileiro, porém, parece não ter lembrado das três Copas que antecederam a da Rússia, nas quais os comandantes canarinhos foram teimosos, insistiram nos erros e também pagaram caro.

Mudanças

Pós-Mundial, Tite optou por Roberto Firmino como titular do Brasil. Na última convocação, também voltou a chamar Gabriel Jesus. Normal. O garoto tem muito potencial e pode dar a volta por cima, mas terá que aprender com uma peça que vive uma fase muito superior à sua.

Firmino segue em alta. Semana passada, mesmo poupado de boa parte da partida por causa de uma dedada no olho - sofrida em jogo anterior -, o atacante alagoano entrou nos minutos finais para marcar o gol da vitória do Liverpool sobre o PSG, por 3 a 2, pela atual Liga dos Campeões. Enquanto isso, Gabriel Jesus continua na reserva de Agüero no Manchester City.

Tiago Lemos Escolhas injustas

Lição

Mesmo chateado com o treinador do último sábado, sei que ele teve as melhores intenções. Em um dos gols do nosso time, pulou como se fosse criança e arrancou risos de quem estava presente. Ninguém consegue agradar a todos. Azar o meu ter sido um dos que sobraram por suas escolhas.

No caso da Seleção Brasileira, o mesmo acontece. Tite bancou a permanência de Jesus, de Marcelo e de um esquema que foi facilmente superado pela Bélgica no primeiro tempo das quartas de final. Coisas do futebol.

Em 2022, na Copa do Catar, o comandante canarinho terá a chance de mostrar que aprendeu com o que deu errado, assim como o treinador do torneio amador poderá dar a volta por cima em 2019. Nos dois casos, porém, novas injustiças vão acontecer. Não tem jeito. É assim no futebol, é assim na vida.

