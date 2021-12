Erros decisivos

A disputa eleitoral do último domingo, como já era esperado, serviu de assunto para a maioria das discussões e debates pelo País.

Talvez por isso, um tema menos importante, porém escandaloso, ficou em segundo plano nos últimos dias: os erros de arbitragem no empate do Bahia contra o Grêmio, por 2 a 2, em Porto Alegre, um dia antes do pleito.

Depois de ter feito o primeiro gol, com Élber, ainda na etapa inicial, o Tricolor teve o zagueiro Jackson expulso, no início do segundo tempo, pelo segundo cartão amarelo.

Detalhe: o beque de azul, vermelho e branco deu um carrinho limpo, na bola, com as pernas dobradas, e não merecia a citada punição.

Com um a menos, o Esquadrão manteve a mesma pegada defensiva. Além disso, uma ida ao ataque rendeu o segundo gol, outro de Élber.

Absurdo

Tudo caminhava para um triunfo tranquilo, mas o cenário mudou aos 39 minutos, quando o time gaúcho diminuiu com o lateral Juninho Capixaba. A ‘lei do ex’ resolvia ser implacável no momento mais difícil da partida. Se fosse só isso...

No minuto seguinte, Marinho invadiu a área e caiu quando a mão de Gregore encostou em seu braço. Um lance que só teve importância graças a Rodolpho Toski Marques. O árbitro marcou um pênalti inacreditável e garantiu nova ação da ‘lei do ex’: gol de Jael, o do empate por 2 a 2.

Em uma competição tão complicada como o Campeonato Brasileiro, o Bahia perdeu a chance de somar dois pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento. Atualmente, ocupa o 14º lugar, com 31 pontos, a apenas um do Z-4.

O Tricolor também foi prejudicado nos dois jogos que antecederam o embate com o Grêmio. No revés por 2 a 1, diante do Vasco, em São Januário, Andrés Ríos dominou a bola com a mão na jogada que resultou em pênalti cometido pelo goleiro Douglas, que terminou expulso.

Contra o Flamengo, no empate por 0 a 0 na Arena Fonte Nova, uma mão de Léo Duarte, dentro da área, não foi sinalizada como penalidade.

O que pode ser feito?

Não é apenas com o Bahia. Em cada rodada da Série A, são várias as polêmicas que envolvem erros cruciais da arbitragem. Essas falhas mostram como o VAR é fundamental para que ocorra uma mudança de patamar no futebol brasileiro em termos de resultado.

Na última terça-feira, em reunião com a CBF, o Bahia entrou com uma representação contra o paranaense Rodolpho Toski Marques, reforçando a necessidade do uso do árbitro de vídeo.

Por enquanto, porém, resta lutar contra a degola, e sem os pontos ‘perdidos’ nas três últimas rodadas. Tem que vencer o lanterna Paraná Clube, sábado, às 21h, no ‘Pituaço’.

Uma ótima promoção, com ingressos a R$ 10, vai fazer a torcida marcar presença. Boa chance para vibrar e esquecer as reclamações.

