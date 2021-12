É difícil enxergar o óbvio

O tempo passa, e um número enorme de pessoas, em vez de desfrutar da grandiosidade do talento de Neymar, fica furioso com o estrelismo, a bizarrice e o comportamento fora de campo do jogador. Sua presença no Carnaval não tem nenhuma relevância, já que ele foi liberado pelo PSG e, segundo informações, não contraria as instruções médicas do clube.

Vi Neymar jogar mal várias partidas, mas nunca o vi fora de forma física, como é frequente com muitos outros jogadores, até mesmo na Copa de 2018, com dores no tornozelo e após uma longa recuperação da fratura do pé. As pessoas se esquecem. Elegem os mauzinhos, como Neymar, e os bonzinhos, geralmente, craques do passado. Muitos tiveram comportamentos parecidos ou piores do que o de Neymar. Os parças, que estão em volta dos craques, são antigos. Apesar de Neymar negar o óbvio, suas idiotices e simulações durante a Copa, deixou de ser cai-cai depois do Mundial.

Cinco times brasileiros jogam hoje e amanhã pela Libertadores. Flamengo e Athletico atuariam ontem. O Palmeiras se reforçou com Ricardo Goulart. Ele é um meia-atacante, que se destaca pela chegada na área, para finalizar. O Palmeiras, que já era bom na jogada aérea, ficou ainda melhor. Porém, o time, com Ricardo Goulart, um centroavante, Dudu e mais um atacante pela direita, forma dois compartimentos separados, um com dois volantes marcando e outro com quatro na frente, sem aproximação entre os dois blocos. É o que Felipão gosta, desarma na defesa e no meio-campo e faz lançamentos longos para o ataque.

Ainda não vi o Inter jogar neste ano. O Grêmio, ainda sem Tardelli, terá Vizeu, um centroavante que só joga bem se fizer gols. O time continua forte, com vários excelentes jogadores, como Geromel, Kannemann, Maicon, Luan e Everton. Para o time manter a posse de bola e a troca de passes, precisa ter Maicon e Luan em boa forma técnica e física. Uma dúvida é se o excelente goleiro Marcelo Grohe terá um substituto à altura.

O Cruzeiro deve manter seu jogo organizado, previsível, com segurança defensiva e eficiência. Rodriguinho entra no lugar de Thiago Neves, contundido. Rafinha ou Marquinhos Gabriel joga pela esquerda. Quando Thiago Neves voltar, Mano vai tentar adaptar Rodriguinho pela esquerda, marcando e avançando em diagonal, para finalizar ou dar o passe decisivo, como fazia Arrascaeta.

O Atlético precisa melhorar a marcação para pensar em título. A solução não é escalar mais um volante apenas marcador, como no último jogo. É fazer com que o volante Elias e os três meias voltem rápido para marcar, quando o time perder a bola.

Os zagueiros não podem jogar também colados à grande área, deixando grandes espaços entre eles e os armadores.

Quando começa a Libertadores, vemos vários times sul-americanos pequenos e/ou desconhecidos. Reaparece a prepotência brasileira e o exagerado otimismo, que não se concretizam na prática. Em jogos mata-mata, ser um pouco superior não é suficiente para ser favorito, já que vários outros fatores estão presentes, como o tempo de trabalho dos treinadores, a estratégia de jogo, a situação dos gramados, a pressão das torcidas, a emoção e o acaso.

No imaginário brasileiro, somos sempre os melhores, o país de muitos craques, mesmo com tantas decepções, chutões, jogadas aéreas, vários jogadores medianos e outras deficiências. É difícil enxergar o óbvio.

